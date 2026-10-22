Khởi tố 36 đối tượng núp bóng cho thuê vàng, cho vay lãi hơn 500%/năm

Công an TP.HCM đã đồng loạt kiểm tra 8 địa điểm, điều tra các nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp cho thuê vàng để hoạt động cho vay lãi nặng lên đến hơn 500%, đồng thời khởi tố 36 đối tượng có liên quan.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã phối hợp các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra 8 địa điểm nghi vấn trên địa bàn Thành phố, phát hiện nhiều nhóm thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, hộ kinh doanh đăng ký dịch vụ cho thuê đồ dùng, trang sức, trang phục nhưng thực chất tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức “cho thuê vàng”. Đây là thủ đoạn lợi dụng tư cách pháp nhân và hợp đồng dân sự để che giấu hoạt động phạm tội.

Lực lượng chức năng đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp)

Các đối tượng thuê địa điểm, treo biển hiệu, trưng bày vàng, trang sức; lập Facebook, Zalo, website quảng cáo “cho thuê vàng nhanh”, “cho thuê vàng trả góp”. Khách vay phải cung cấp căn cước, VNeID, sao kê tài khoản, thông tin nơi ở, việc làm và thu nhập để thẩm định. Số tiền vay được quy đổi thành vàng rồi ký “hợp đồng cho thuê tài sản”; người vay nhận vàng để bán lấy tiền, phải trả lãi theo ngày và hoàn trả vàng hoặc tiền tương ứng khi đến hạn.

Để che giấu lãi suất, các đối tượng chia tiền lãi thành “phí thuê vàng”, “phí hồ sơ”, “phí dịch vụ”, “phí gia hạn”, thu trước tiền lãi và thu thêm phí khi tái ký hợp đồng. Đáng chú ý, có doanh nghiệp lập hợp đồng cho thuê vàng kèm váy dự tiệc, ghi tiền thuê váy cao để che giấu lãi vay. Một số nhóm góp vốn, phân công nhân viên, sử dụng phần mềm và nhóm Zalo để quản lý khách vay, dòng tiền. Lãi suất có trường hợp lên đến hơn 500%/năm.

Điển hình, từ vụ việc do Tổ 363 Công an phường Bình Quới phát hiện qua tuần tra ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ nhóm do Lê Thành Long (29 tuổi, thường trú xã Phúc Lộc, TP. Hà Nội) trực tiếp điều hành và Nguyễn Anh Tuấn (29 tuổi, thường trú phường Sơn Tây, TP. Hà Nội; hiện ở chung cư Saigon Mia, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM) góp vốn, sử dụng vỏ bọc các hộ kinh doanh Đại Phát Gold (93 Bàu Cát 1, phường Tân Bình, quận Tân Bình cũ, TP.HCM) và Thịnh Vượng Gold (105 Đinh Bộ Lĩnh, phường Long Thành, huyện Long Thành cũ, tỉnh Đồng Nai). Từ tháng 5/2026, nhóm đã cho 146 người vay qua 206 hợp đồng, tổng cộng hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,18 tỷ đồng; lãi suất khoảng 292% - 544,78%/năm.

Đối với khoản vay lớn, Long còn liên kết với Nguyễn Thanh Tuấn (29 tuổi, thường trú ấp An Viễn, xã Long Đức, tỉnh Đồng Nai), đối tượng cầm đầu nhóm DC GOLD Sài Gòn Group (23/18A Đồng Xoài và 157 Ba Vân, phường Tân Bình, quận Tân Bình cũ, TP.HCM; số 8 đường số 3, phường Bình Trưng, TP Thủ Đức cũ, TP.HCM), đã cho gần 100 khách hàng vay.

Tại Công ty TNHH Huy Anh JEWELRY (252/55 Cao Thắng, phường Hòa Hưng, Quận 10 cũ, TP.HCM), Bùi Quang Hùng (28 tuổi, thường trú tổ 28, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên; hiện ở 252/55 Cao Thắng, phường Hòa Hưng, TP.HCM) là Giám đốc, trực tiếp tổ chức hoạt động cho vay. Cơ quan điều tra thu giữ 30 hợp đồng của 24 khách vay, bước đầu làm rõ khoản thu lợi bất chính hơn 185 triệu đồng qua 10 trường hợp.

Tại Công ty TNHH An Phát JEWELRY (55 đường 3/2, phường Vườn Lài, Quận 10 cũ, TP.HCM), Vũ Anh Tuấn (42 tuổi, thường trú 129 Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) là người tổ chức; Phạm Cao Sơn (sinh năm 1979, thường trú thôn Việt Yên, xã Nam Phù, TP. Hà Nội; hiện ở 55 đường 3/2, phường Vườn Lài, TP.HCM) đứng tên Giám đốc, trực tiếp quản lý hoạt động. Cơ quan điều tra thu giữ 32 hợp đồng, làm rõ khoản thu lợi bất chính hơn 148 triệu đồng qua 15 khách hàng.

Tại Chi nhánh Công ty cổ phần FASHION VIP 999 (205 Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng), Trần Thế Long (43 tuổi, thường trú 86 ngõ 260 phố Chợ Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội; hiện ở số 39 Louis XI, khu đô thị Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội) thực hiện thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động; Đặng Quốc Vương (29 tuổi, thường trú thôn Thuận Quang, xã Gia Lâm, TP. Hà Nội; hiện ở 205 Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng, TP.HCM) đứng tên Giám đốc chi nhánh, trực tiếp giao dịch với khách vay. Nhóm lập hợp đồng giả cách cho thuê vàng kèm váy dự tiệc để che giấu lãi suất.

Tại Công ty THT (căn B12, Park Riverside, phường Long Trường), Lê Thanh Tùng (44 tuổi, thường trú số 24 ngách 98/14 Nguyễn Ngọc Nại, phường Phương Liệt, TP. Hà Nội; hiện ở chung cư The Eastern, 299 Liên Phường, phường Long Trường, TP Thủ Đức cũ, TP.HCM) được xác định là người chủ mưu, điều hành hoạt động cho vay.

Tại Công ty TNHH LT3 LUXURY (2279/13/24/5/12 Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè, huyện Nhà Bè cũ, TP.HCM), Tống Duy Long (sinh năm 1989, thường trú P202-A2 khu tập thể Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, TP. Hà Nội; nơi ở tại địa điểm công ty ở xã Nhà Bè) là Giám đốc, tổ chức hoạt động; cơ quan điều tra làm rõ 21 khách vay, thu lợi bất chính hơn 116 triệu đồng, tiếp tục xác minh, truy tìm Long.

Tại Hộ kinh doanh Hoàng Kim 9999 (19/1 Thạnh Lộc 37, phường An Phú Đông, Quận 12 cũ, TP.HCM), Nguyễn Duy Đạt (27 tuổi, thường trú thôn Thọ Lộc, xã Phúc Thọ, TP. Hà Nội; hiện ở 19/1 Thạnh Lộc 37, khu phố 35, phường An Phú Đông, TP.HCM) trực tiếp tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức cho thuê vàng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đạt; bước đầu làm rõ 21 hợp đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 55 triệu đồng.

Một trong những nơi làm việc của các đối tượng (Ảnh: Công an cung cấp)

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 36 đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Không chỉ làm rõ hoạt động của các nhóm đối tượng nêu trên, quá trình điều tra, cơ quan Công an còn thu thập được thông tin về việc các đối tượng có liên hệ với nhiều công ty, hộ kinh doanh dịch vụ cho thuê vàng tại TP.HCM và một số tỉnh, thành khác.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục xác minh tính chất, mức độ liên quan của các tổ chức, cá nhân này, không loại trừ khả năng tồn tại những đường dây cho vay lãi nặng hoạt động theo phương thức tương tự. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố chứng cứ, giải quyết nguồn tin liên quan đến dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản của một số đối tượng, kiên quyết xử lý mọi hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Thời gian tới, Công an Thành phố tiếp tục rà soát các cơ sở có biểu hiện nghi vấn, làm rõ đối tượng cầm đầu, người góp vốn, điều hành, dòng tiền và nguồn lợi bất chính. Công an Thành phố khuyến cáo người dân cảnh giác với quảng cáo “cho thuê vàng”, “vay nhanh” trên mạng xã hội; tìm hiểu kỹ lãi suất, phí và bản chất hợp đồng, kịp thời trình báo Cơ quan Công an khi phát hiện vi phạm.