Tóm tắt

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam chủ hệ thống Nha khoa Đại Nam cùng 2 bị can, làm rõ hành vi quảng cáo sai sự thật, dùng răng sứ Trung Quốc thay hàng Mỹ, Đức để lừa khách hàng và có dấu hiệu trốn thuế.