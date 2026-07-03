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Tóm tắt
VOV.VN - Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam chủ hệ thống Nha khoa Đại Nam cùng 2 bị can, làm rõ hành vi quảng cáo sai sự thật, dùng răng sứ Trung Quốc thay hàng Mỹ, Đức để lừa khách hàng và có dấu hiệu trốn thuế.
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Nha khoa Đại Nam, Hồ Ngọc Tiên Trung, răng sứ Trung Quốc, răng sứ Mỹ, răng sứ Đức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, Bộ Công an, khởi tố, phòng khám nha khoa
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/khoi_to_chu_he_thong.m3u8
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Từ khóa
Nha khoa Đại Nam, Hồ Ngọc Tiên Trung, răng sứ Trung Quốc, răng sứ Mỹ, răng sứ Đức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, Bộ Công an, khởi tố, phòng khám nha khoa
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2026-07/khoi_to_chu_he_thong.m3u8
Tác giả
Danh Thiết/VOV.VN
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