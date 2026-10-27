Khởi tố giám đốc công ty luật vì chiếm đoạt 5,25 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Văn Quang, Giám đốc Công ty Luật TNHH An Tâm Phúc, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Dương Văn Quang tại cơ quan công an

Theo cơ quan điều tra, Dương Văn Quang (sinh năm 1988, trú tại thôn An Phú, xã Bắc Lũng, thành phố Bắc Ninh) là luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố, đồng thời giữ chức Giám đốc Công ty Luật TNHH An Tâm Phúc, có trụ sở tại khu đô thị phía Nam, phường Tân Tiến.

Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quang đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình tư vấn, hỗ trợ một khách hàng giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn, Quang bị cáo buộc đã lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc giải quyết tranh chấp và mua nhà, đất để nhiều lần nhận tiền.

Sau khi nhận tiền, Quang sử dụng vào mục đích cá nhân, không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng dịch vụ pháp lý. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền bị chiếm đoạt là 5,25 tỷ đồng.

Qua vụ việc, cơ quan điều tra khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa luật sư, ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý để tạo lòng tin, sau đó đưa ra thông tin gian dối, yêu cầu khách hàng giao tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và xác định thêm người bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị những người đã ký hợp đồng, giao tiền cho Dương Văn Quang hoặc Công ty Luật TNHH An Tâm Phúc, nếu nhận thấy có dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản, cùng các cá nhân, tổ chức có thông tin liên quan, khẩn trương liên hệ Điều tra viên Nguyễn Thành Luân, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh, qua số điện thoại 0963.898.113 để phối hợp giải quyết.