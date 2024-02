Khởi tố hai thanh niên dụ dỗ đưa người sang Campuchia làm việc

VOV.VN - Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Hoàng (Sinh năm 2004, trú tại phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình) và Lưu Văn Dũng (Sinh năm 2003, trú tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình) về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép".