Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án xây dựng ở huyện Ba Bể, Bắc Kạn

VOV.VN - Ngày 21/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Văn Tự và Dương Văn Xướng do liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại huyện Ba Bể.