Khống chế đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, cố thủ trên nóc nhà cháy

Khoảng 15h45' hôm nay 18/2, Trung tâm báo cháy 114 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC và CHCN), Công an thành phố Hải Phòng nhận đươc tin báo cháy tại nhà số 115B đường Mai Trung Thứ (phường Đằng Hải, quận Hải An) trong đó có 1 người bị mắc kẹt. Trên tum của ngôi nhà xảy ra cháy, người dân phát hiện ông Nguyễn Ngọc H. có biểu hiện bất thường, tay cầm dao, đang la hét.

Lực lượng chức năng đã kip thời dập tắt đám cháy tại ngôi nhà 115 B đường Mai Trung Thứ, phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hải An điều động 1 xe cứu hỏa cùng 7 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường; Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hải Phòng cũng hỗ trợ thêm 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 13 cán bộ, chiến sĩ triển khai các phương án chữa cháy tiếp cận ngôi nhà, giải cứu cháu Nguyễn Ngọc M. (SN 1993) và dập tắt đám cháy; đồng thời, thuyết phục, vận động ông H. bỏ dao và xuống dưới. Tuy nhiên, đối tượng này liên tục la hét và có biểu hiện chống đối.

Đối tượng H. có nhiều biểu hiện bất thường, la hét, tay cầm dao, cố thủ trên nóc nhà.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 17h30’ cùng ngày, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải An đã phối hợp Công an phường Đằng Hải kịp thời khống chế đối tượng H., đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ vụ việc./.