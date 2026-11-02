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Làm rõ hai vụ trộm xe máy, khởi tố 4 bị can ở Hà Nội

Thứ Hai, 17:43, 02/11/2026
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VOV.VN - Công an Hà Nội làm rõ hai vụ trộm cắp xe máy xảy ra tại xã Phú Nghĩa, thu hồi hai xe máy và khởi tố 4 người liên quan.

Ngày 2/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 4 bị can liên quan đến hai vụ trộm cắp xe máy xảy ra tại xã Phú Nghĩa ngày 15/10/2026.

Trước đó, ngày 15/10, trên địa bàn xã Phú Nghĩa xảy ra hai vụ trộm cắp xe máy tại khu vực Quốc lộ 6, thuộc thôn Nghĩa Hảo và thôn Phú Khê.

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Nhóm đối tượng liên quan đến hai vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 15/10/2026 trên địa bàn xã Phú Nghĩa (theo chú thích trong tài liệu nguồn).

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Phú Nghĩa khẩn trương xác minh, điều tra và triệu tập 5 người có liên quan, gồm: D.V.T (sinh năm 2010), trú tại xã Lùng Tám; H.C.T.P (sinh năm 2008), trú tại xã Minh Quang; G.V.Đ (sinh năm 2009), trú tại xã Bản Mày, cùng thuộc tỉnh Tuyên Quang; V.S.C (sinh năm 2008), trú tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai và L.V.V (sinh năm 2009), trú tại xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, những người liên quan đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản. Lực lượng chức năng thu giữ hai xe máy, tổng trị giá tài sản bị chiếm đoạt gần 40 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Trộm cắp tài sản", đồng thời khởi tố 4 bị can theo khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Danh Thiết/VOV.VN
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