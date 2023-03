Làm rõ nguyên nhân vụ khống chế cháu bé 4 tuổi dọa đốt xăng

Theo đó, Ngô Quý Phương (29 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế), ngụ quận Bình Tân, TP.HCM khai nhận, đầu năm 2020 Phương nhận thầu lại của Lê Văn Thìn (36 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) một số công trình xây dựng để làm kiếm lời trên địa bàn TP.HCM và đã bỏ ra trước 680 triệu đồng để thực hiện.

Sau khi các công trình hoàn thành, Thìn nhận đủ tiền từ các chủ đầu tư. Mặc dù Phương nhiều lần tìm gặp đòi nhưng Thìn vẫn không trả mà còn dẫn gia đình bỏ đi khỏi nơi cư trú vào cuối năm 2020. Phương mất liên lạc đến đầu tháng 2/2023 thì tình cờ phát hiện facebook vợ Thìn là chị N.T.T và biết thông tin nơi ở của gia đình Thìn.

Đối tượng Ngô Quý Phương (trái) tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Đầu tháng 3/2023, Phương tìm được thông tin trường học của con Thìn bèn lên kế hoạch bắt cóc. Đến chiều 10/3, Phương chuẩn bị một chai xăng rồi tìm được cách đón cháu L.A.T (4 tuổi) về đến nhà ngồi chờ vợ chồng Thìn, đồng thời nhờ bạn mua thêm xăng. Khoảng 17 giờ 15 phút, vợ Thìn về thì gặp Phương nhưng từ chối đề cập chuyện tiền bạc rồi bỏ ra ngoài.

Lúc này, Phương khóa trái cửa nhà nhốt cháu A.T ở bên trong cùng với mình và lấy can xăng đổ ra giữa nền nhà rồi dọa châm lửa. Một số người dân gần đó tới can ngăn thì Phương lấy xăng đổ lên người mình và cầm bật lửa ở tay, đe dọa phóng hỏa nếu ai tới gần.

Nhận được tin báo, Công an phường Trảng Dài xuống hiện trường thuyết phục nhưng không thành công. Trước diễn biến phức tạp, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang – Giám đốc Công an tỉnh cùng một số lãnh đạo đơn vị trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo xử lý, điều động thêm lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

Nhận thấy tình thế đặc biệt, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh mặc quân phục công an nhân dân để tạo lòng tin của đối tượng trực tiếp đến vận động, thuyết phục Phương.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, lợi dụng sơ hở trong lúc thương thuyết, lực lượng Cảnh sát hình sự đã kịp thời khống chế được đối tượng, giải cứu thành công cháu bé, bảo vệ tài sản cho người dân và tính mạng cho chính đối tượng./.