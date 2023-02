Lập khống hồ sơ lâm sản, trạm trưởng kiểm lâm cùng lãnh đạo xã bị khởi tố

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Giang xác định Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1976, là Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Văn Luông, thuộc Hạt kiểm lâm huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cùng với một số cán bộ thuộc UBND xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã lập khống các hồ sơ nguồn gốc lâm sản (gỗ) bán cho các doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu mặt hàng này để doanh nghiệp thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và thủ tục hải quan, trong đó có một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 24/02/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng về tội Giả mạo trong công tác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện các thủ tục tố tụng đối với bị can Hà Ngọc Tú

Các đối tượng gồm: Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1976 - Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Văn Luông; Hà Ngọc Tú, sinh năm 1980, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thuận; Hà Văn Sơn, sinh năm 1977, là Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thuận; Hoàng Trọng Đại, sinh năm 1978, là cán bộ lâm nghiệp thuộc UBND xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ và Trần Thị Bích Thảo, sinh năm 1983, trú tại xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, là Giám đốc doanh nghiệp kinh doanh gỗ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.