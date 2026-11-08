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Lật tài khoản Telegram “Lão Gia”, phanh phui đường dây bán cần sa

Chủ Nhật, 19:49, 08/11/2026
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VOV.VN - Từ những tin nhắn trên Telegram mang tên “Lão Gia”, Công an xã Cổ Đô (Hà Nội) lần ra hai đối tượng mua bán cần sa, thu giữ hơn 57 gam ma túy cùng cân điện tử, máy hút chân không và nhiều tang vật.

Ngày 8/11, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Cổ Đô vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 57 gam cần sa cùng nhiều tang vật. Đây là kết quả triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy dịp cuối năm 2026.

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Đối tượng Trần Tuấn Anh và các tang vật

Trước đó, tại khu vực ngã tư Mơ, thôn Mai Trai, xã Cổ Đô, lực lượng công an phát hiện Trần Tuấn Anh (SN 1999, hiện ở phường Hoàng Liệt, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra hành chính, công an phát hiện các tin nhắn trao đổi giữa Tuấn Anh và tài khoản Telegram có tên “Lão Gia”, liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Tuấn Anh khai nhận đang đóng gói, giao bán cần sa theo hướng dẫn của tài khoản này.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn Anh, lực lượng chức năng thu giữ 57,412 gam cần sa, 2 cân điện tử có bám dính ma túy, máy hút chân không, túi nilon và một điện thoại di động.

Mở rộng điều tra, Công an xã Cổ Đô xác định chủ tài khoản Telegram “Lão Gia” là Ngô Duy Anh Dũng (SN 2002, trú tại phường Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

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Đối tượng Dũng

Dũng khai nhận cùng Tuấn Anh thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Tuấn Anh và Ngô Duy Anh Dũng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, theo Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Danh Thiết/VOV.VN
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