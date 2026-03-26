中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Liên quan vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong, Vĩnh Long tước danh hiệu 2 cán bộ công an

Thứ Năm, 20:30, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quốc Việt, cựu Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn cũ, tỉnh Vĩnh Long và nguyên điều tra viên Nguyễn Quốc Khanh về tội Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.

Chiều 26/3, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã thực hiện quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với thượng tá Lê Quốc Việt (Đội trưởng, thuộc Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Vĩnh Long - nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ) và đại úy Nguyễn Quốc Khanh (cán bộ Công an xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long - nguyên điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn). Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, đơn vị đang làm quy trình xử lý về mặt Đảng đối với 2 cán bộ công an nêu trên.

Hiện trường vụ tai nạn năm 2024 khiến nữ sinh tử vong

Trước đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quốc Việt, cựu Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn cũ, tỉnh Vĩnh Long và nguyên điều tra viên Nguyễn Quốc Khanh về tội Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.

Vụ việc liên quan quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra vào năm 2024 trên tỉnh lộ 901, đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân (tỉnh Vĩnh Long), khiến em Nguyễn Ngọc B.Tr. (14 tuổi, trú xã Trà Côn) tử vong.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình thụ lý vụ việc, mặc dù có căn cứ xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có hành vi “vượt xe không đảm bảo an toàn”, là lỗi chính dẫn đến tai nạn, nhưng Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh đã có hành vi vi phạm pháp luật nhằm không xử lý hình sự đối với tài xế này.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Lê Quốc Việt. Ảnh: Cơ quan điều tra VKSND tối cao

Vụ việc xảy ra năm 2024 trên tỉnh lộ 901 (xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long), tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải vượt xe không đảm bảo an toàn, lấn sang phần đường ngược chiều và va chạm với xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc B.Tr. (thời điểm đó 14 tuổi) điều khiển. Vụ việc khiến nữ sinh bị xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ. 

Sau tai nạn, Công an huyện Trà Ôn (cũ) đã ra quyết định không khởi tố vụ án. Gia đình nạn nhân nhiều lần khiếu nại nhưng không được chấp nhận. Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, cha nạn nhân) mang súng tự chế đến nhà tài xế Trung, bắn người này trọng thương rồi tự sát. Ông Phúc tử vong, còn tài xế Trung được đưa đi cấp cứu. Sau khi bị bắn, tài xế Trung bị tổn thương cơ thể rất nặng, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, phải điều trị dài ngày.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
Tag: Vĩnh Long Trà Ôn khởi tố công an nữ sinh tử vong tai nạn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phát hiện nữ sinh tử vong trong phòng trọ, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra
VOV.VN - Ngày 19/3, cơ quan chức năng tại TP Huế đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc một nữ sinh được phát hiện tử vong trong phòng trọ trên địa bàn phường An Cựu.

3 nữ sinh bỏ nhà, bắt xe "đi làm việc" sau lời dụ dỗ qua mạng
VOV.VN - Sau khi bị đối tượng ở Bắc Ninh nhiều lần gọi điện, hứa hẹn việc làm với mức lương cao, 3 nữ sinh đã bỏ nhà, bắt xe khách để "đi làm". Lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và hỗ trợ. 

Nữ sinh viên bị lừa 800 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả danh công an
VOV.VN - Đối tượng yêu cầu chuyển tiền để “chứng minh tài chính”, đồng thời dụ chị nói dối gia đình cần tiền đi du học. Tin lời, chị N. đã chuyển hơn 800 triệu đồng cho kẻ lừa đảo.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
PODCAST
Tin nóng
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật