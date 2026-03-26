Liên quan vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong, Vĩnh Long tước danh hiệu 2 cán bộ công an

Chiều 26/3, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã thực hiện quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với thượng tá Lê Quốc Việt (Đội trưởng, thuộc Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Vĩnh Long - nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ) và đại úy Nguyễn Quốc Khanh (cán bộ Công an xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long - nguyên điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn). Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, đơn vị đang làm quy trình xử lý về mặt Đảng đối với 2 cán bộ công an nêu trên.

Hiện trường vụ tai nạn năm 2024 khiến nữ sinh tử vong

Trước đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quốc Việt, cựu Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn cũ, tỉnh Vĩnh Long và nguyên điều tra viên Nguyễn Quốc Khanh về tội Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.

Vụ việc liên quan quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra vào năm 2024 trên tỉnh lộ 901, đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân (tỉnh Vĩnh Long), khiến em Nguyễn Ngọc B.Tr. (14 tuổi, trú xã Trà Côn) tử vong.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình thụ lý vụ việc, mặc dù có căn cứ xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có hành vi “vượt xe không đảm bảo an toàn”, là lỗi chính dẫn đến tai nạn, nhưng Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh đã có hành vi vi phạm pháp luật nhằm không xử lý hình sự đối với tài xế này.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Lê Quốc Việt. Ảnh: Cơ quan điều tra VKSND tối cao

Vụ việc xảy ra năm 2024 trên tỉnh lộ 901 (xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long), tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải vượt xe không đảm bảo an toàn, lấn sang phần đường ngược chiều và va chạm với xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc B.Tr. (thời điểm đó 14 tuổi) điều khiển. Vụ việc khiến nữ sinh bị xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, Công an huyện Trà Ôn (cũ) đã ra quyết định không khởi tố vụ án. Gia đình nạn nhân nhiều lần khiếu nại nhưng không được chấp nhận. Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, cha nạn nhân) mang súng tự chế đến nhà tài xế Trung, bắn người này trọng thương rồi tự sát. Ông Phúc tử vong, còn tài xế Trung được đưa đi cấp cứu. Sau khi bị bắn, tài xế Trung bị tổn thương cơ thể rất nặng, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, phải điều trị dài ngày.