Lĩnh án tù vì cưỡng đoạt tiền của cảnh sát giao thông

Theo cáo trạng, anh L.B.H. (SN 1977, trú tại tỉnh Thanh Hoá) khi tham gia giao thông đã bị cơ quan Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Sau đó, anh H. đã uỷ quyền cho Nguyễn Văn Nam đi nộp phạt.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: Cơ quan Công an)

Nam cho rằng quyết định lập biên bản vi phạm không đúng. Bên cạnh việc gửi đơn khiếu nại đến Thanh tra Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Tứ Kỳ, Nam đe doạ nếu anh Đ.M.C. (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Tứ Kỳ) không đưa 5 triệu đồng sẽ khởi kiện, cản trở công việc, gây mất uy tín. Ngày 23/11/2022, khi Nam đang nhận số tiền 5 triệu đồng từ anh C. thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng Xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Nam 18 tháng tù về tội danh "Cưỡng đoạt tài sản".

Nam từng bị Toà án Nhân dân huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) xử phạt cải tạo không giam giữ về tội danh "Đánh bạc". Quy đổi bản án trước đó cùng bản án hiện tại, Nguyễn Văn Nam phải chấp hành hình phạt 19 tháng 2 ngày tù.