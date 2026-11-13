Lĩnh án tù vì tiếp tay cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng vừa tuyên phạt Dương Trung Kiên (sinh năm 1994, trú tại phường Việt Hưng, thành phố Quảng Ninh) 5 năm 6 tháng tù vì hành vi vận chuyển 7 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để lấy tiền công.

Theo tài liệu điều tra, tháng 11/2025, mặc dù biết rõ nhóm người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường biển, Dương Trung Kiên vẫn nhận vận chuyển những người này bằng xe ô-tô từ khu vực Cảng Ao Tiên, Quảng Ninh về Hải Phòng với tiền công 4 triệu đồng.

Khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, Kiên không chấp hành mà điều khiển xe ô-tô đâm gãy barie trạm thu phí cao tốc để bỏ chạy. Quá trình truy đuổi, lực lượng chức năng đã khống chế Kiên cùng 7 người nước ngoài.

Đối tượng Dương Trung Kiên

Quá trình điều tra xác định, nhóm người quốc tịch Trung Quốc được các đối tượng (chưa rõ lai lịch) tổ chức vượt biên bằng đường biển vào Việt Nam, sau đó thuê Kiên đưa nhóm người này vào sâu nội địa. Kiên thừa nhận biết rõ hành vi nhập cảnh trái phép của nhóm người này nhưng vẫn thực hiện vì mục đích vụ lợi. Ngoài vụ việc trên, đối tượng còn khai nhận đã thực hiện 02 chuyến vận chuyển người quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép trước đó.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng xác định hành vi của Dương Trung Kiên phạm tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, quy định tại khoản 2 Điều 348 Bộ luật Hình sự. Với hành vi phạm tội, Dương Trung Kiên đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Đối với 7 người quốc tịch Trung Quốc, cơ quan chức năng đã xử lý vi phạm và trục xuất theo quy định.