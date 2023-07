Lợi dụng vụ khủng bố ở Đắk Lắk để tuyên truyền chống phá Nhà nước

Ngày 11/7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với P.V.L (SN 2002, ở tại thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) về hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán thông tin tài liệu nhằm chống Nhà nước Chủ nghĩa xã hội Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Quảng Ngãi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với P.V.L. (Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua tài khoản Facebook cá nhân, đối tượng P.V.L đã tham gia vào hội nhóm phản động, thường xuyên đăng tải, chia sẻ, bình luận các bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu, chống đối, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; xúc phạm lãnh tụ; ủng hộ tổ chức phản động, khủng bố lưu vong Việt Tân, Dega.

Lợi dụng vụ khủng bố ngày 11/6/2023 ở Đắk Lắk, đối tượng này đã đăng lên mạng xã hội thông tin có nội dung tung hô các tổ chức phản động, khủng bố lưu vong, chống phá Đảng, Nhà nước.

Vụ án đang được cơ quan an ninh tiếp tục điều tra mở rộng.