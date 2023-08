Lừa đảo chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng của khách mua biệt thự

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Cao Đắc Thức (SN 1990, trú tại xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quyết định truy nã Cao Đắc Thức của Công an Hà Nội

Theo tài liệu điều tra, đối tượng Cao Đắc Thức từng làm môi giới bất động sản. Do đang cần tiền để đầu tư tiền ảo, nên khi có người hỏi mua biệt thự, Thức đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đã chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng tiền đặt cọc của khách mua căn hộ tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Số tiền này, Cao Đắc Thức đã sử dụng để đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ hết.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 20/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Cao Đắc Thức về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích ở đâu. Ngày 23/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Cao Đắc Thức.