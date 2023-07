Mâu thuẫn, dùng rựa chém chết người

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Định đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Huỳnh Xuân Công, trú thành phố Quy Nhơn với tội danh giết người.

Huỳnh Xuân Công tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, khoảng 0h5 ngày 20/7, Huỳnh Xuân Công (31 tuổi), ngồi nhậu cùng bạn tại một quán nhậu ở khu vực Công viên ngã ba Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Do mâu thuẫn, Huỳnh Xuân Công dùng rựa chém 1 nhát vào đầu Phan Văn Phương (38 tuổi), trú tổ 3, khu phố 8, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, làm anh này bị thương nặng. Phương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định nhưng đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Huỳnh Xuân Công bỏ trốn.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an thành phố Quy Nhơn và Công an thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước tiến hành truy bắt Huỳnh Xuân Công và vận động thân nhân kêu gọi Công ra đầu thú. Đến 15h50 cùng ngày 20/7, Huỳnh Xuân Công được gia đình đưa đến cơ quan Công an đầu thú.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra.