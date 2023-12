Nhắc nhở người khác chạy nẹt pô ồn ào, người đàn ông bị đâm nhiều nhát

Xuyên đêm truy xét nhóm thanh niên đâm chết người vì tiếng nẹt pô

VOV.VN - Sáng 4/8, Công an TP Đà Lạt cho biết đơn vị vừa phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Đức Trọng tạm giữ 4 đối tượng trong vụ nhóm thanh niên đánh nhau đêm 2/8 tại đường Phan Bội Châu, TP Đà Lạt khiến 1 người tử vong.