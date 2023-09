Nữ tội phạm bị truy nã "sa lưới" sau 8 năm lẩn trốn bên Trung Quốc

Đoàn Thị Uyên (sinh năm 1974, tại xã Hùng Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) là đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Cao Bằng thụ lý điều tra.

Công an Cao Bằng nhận bàn giao đối tượng Đoàn Thị Uyên

Trước đó, sau khi biết một số đối tượng trong đường dây này bị bắt giữ, từ tháng 6/2015, Uyên đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Đoàn Thị Uyên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng Công an tỉnh Cao Bằng xác định Uyên đang lẩn trốn tại huyện Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc nên đã lập chuyên án truy xét và phối hợp với Tổng đội phòng chống ma tuý, Ty Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tiến hành bắt giữ.

Ngày 20/9, lực lượng chức năng nước bạn trao trả Uyên cho phía Công an tỉnh Cao Bằng tại Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng.

Ngoài ra, hai bên cũng đồng thời trao đổi cho những thông tin về các đối tượng truy nã của mỗi bên, tăng cường hơn nữa trong phối hợp thực thi pháp luật phòng, chống ma tuý khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Hiện Đoàn Thị Uyên đã được đưa về Công an tỉnh Cao Bằng để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật./.