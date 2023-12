Phá đường dây cá độ bóng đá, lô đề quy mô 20 tỷ đồng

Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hoà Bình ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Ngọc Thạnh; Nguyễn Ngọc Tuấn; Đặng Anh Dũng; Phạm Quế; Nguyễn Văn Tùng; Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Sỹ Kỳ về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Bước đầu xác định số tiền các đối tượng cá độ, đánh bạc từ đầu tháng 11/2023 đến thời điểm bị bắt khoảng 20 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn TP Hòa Bình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình nhận thấy nổi lên đường dây đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề và cá độ bóng đá với thủ đoạn tinh vi, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn do 2 nhóm đối tượng thực hiện.

Đứng đầu nhóm đối tượng đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề là Phạm Ngọc Thạnh (tức Thạnh Doanh, SN 1986, ở phường Thái Bình, TP Hòa Bình). Phạm Ngọc Thạnh thu gom số lô, số đề của Nguyễn Ngọc Tuấn thông qua ứng dụng imessage.

Bước đầu xác định số tiền tham gia đánh bạc trong ngày 25/12 khoảng 120 triệu đồng. Phạm Ngọc Thạnh tham gia đánh bạc với Nguyễn Ngọc Tuấn hơn 51 triệu đồng và số tiền này được Thạnh chuyển vào 1 nhóm chung ứng dụng imessage cùng với Phạm Quế và Đặng Anh Dũng để cùng chịu thắng thua.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.