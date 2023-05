Phát hiện 63 người dương tính với ma túy trong một quán karaoke

Trong những ngày nghỉ lễ, Công an thành phố Thuận An tiến hành kiểm tra hành chính một số cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Đoàn kiểm tra phát hiện nhiều người dương tính với ma túy trong quán Karaoke D1 (Ảnh: BBD).

Tại quán karaoke D1 (tổ 8, khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An), công an phát hiện một kho chứa hàng có nhiều loại rượu ngoại đắt tiền. Do chủ cơ sở chưa xuất trình được hoá đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ nên lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hoá để xác minh làm rõ theo quy định.

Qua test nhanh đối với 144 người khách và nhân viên quán karaoke D1, phát hiện có 63 người dương tính với ma túy; 3 người tàng trữ tinh thể màu trắng nghi ma túy. Công an thành phố Thuận An đã lập biên bản ghi nhận và niêm phong các chất nghi ma tuý để tiến hành giám định, điều tra xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với 63 trường hợp dương tính với ma túy, công an lập hồ sơ xử lý theo quy định; tiến hành điều tra, làm rõ thời gian, địa điểm sử dụng chất ma tuý cũng như nguồn gốc chất ma tuý mà các đối tượng này sử dụng.

Ngoài ra, tại quán karaoke D1 còn có 36 nhân viên không xuất trình được hợp đồng lao động. Công an lập danh sách và thu thập thông tin cá nhân để làm cơ sở phục vụ công tác quản lý nghiệp vụ, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố./.