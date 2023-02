Phát hiện nhiều đối tượng truy nã trong nhóm công dân được trao trả qua biên giới

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện hàng chục đối tượng đang bị truy nã trong số công dân Việt Nam được cơ quan chức năng Trung Quốc trao trả

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện hàng chục đối tượng đang bị truy nã trong số các công dân Việt Nam được cơ quan chức năng Trung Quốc trao trả.

Trong số hàng nghìn trường hợp công dân Việt Nam sinh sống, làm việc trái phép tại Trung Quốc được cơ quan chức năng nước bạn trao trả, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ sàng lọc, phát hiện và bắt giữ 12 đối tượng đang bị truy nã, trong đó có 4 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan, công an các huyện, thành phố trong công tác nắm tình hình, kiểm tra thực trạng người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, nhằm phát hiện kịp thời vi phạm của người nước ngoài và xử lý theo quy định; Phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quân sự tỉnh và công an các đơn vị trong nắm tình hình xuất nhập cảnh trái phép, xử lý kịp thời các vụ liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh trên địa bàn./.