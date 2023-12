Phát hiện nhiều vụ buôn pháo lậu, sản xuất pháo nổ

Mang hơn 4.000 quả pháo nổ đi bán thì bị bắt

VOV.VN - Sáng 25/12, Công an TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị vừa triển khai lực lượng bắt quả tang một đối tượng đang trên đường đi bán pháo nổ, tang vật thu giữ hơn 4.200 quả pháo hình trái bóng.