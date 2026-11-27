Ngày 27/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh vừa kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc có dấu hiệu tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, từ tin báo của người dân.

Trước đó, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một chiếc xe máy bị mất trộm tại cửa hàng sửa chữa xe máy trên tuyến Quốc lộ 6, phường Yên Nghĩa, Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, xác minh.

Xe máy tang vật và đối tượng Hồ Văn Tiến tại hiện trường.

Tại đây, tổ công tác phát hiện một xe máy Honda Wave Alpha, biển kiểm soát 29D2-691.XX, có dấu hiệu bị sửa chữa ổ khóa. Lực lượng chức năng đồng thời tạm giữ Hồ Văn Tiến (SN 1995, trú tại phường Yên Nghĩa, Hà Nội), nghi có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, tổ công tác đã bàn giao đối tượng, phương tiện và vụ việc cho Công an phường Yên Nghĩa tiếp tục điều tra, xử lý.

Qua xác minh, ngày 20/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Tiến về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, theo khoản 1 Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Việc kịp thời phát hiện vụ việc từ tin báo của người dân cho thấy hiệu quả phối hợp giữa Trung tâm Thông tin chỉ huy và lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh trong tiếp nhận, xử lý thông tin về an ninh, trật tự. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ tài sản của người dân trên địa bàn Thủ đô.