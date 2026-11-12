Sau 3 giờ truy xét, công an làm rõ nhóm thanh niên hành hung người

Ngày 12/11, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Quảng Oai đang khẩn trương điều tra vụ việc một nam thanh niên bị nhóm người chặn đường, hành hung trên Quốc lộ 32.

Trước đó, tại khu vực thôn Vĩnh Phệ, xã Quảng Oai, anh T.H.T. (sinh năm 2000, trú tỉnh Phú Thọ) bị nhóm 5 nam thanh niên đi trên 2 xe mô tô chặn đường, hành hung gây thương tích.

Công an xã Quảng Oai, Hà Nội dựng lại hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Quảng Oai khẩn trương xác minh, truy xét và triệu tập những người liên quan. Sau khoảng 3 giờ, lực lượng công an đã làm rõ diễn biến vụ việc, bước đầu xác định Q.T.T. (sinh năm 1991, trú thôn Văn Minh, xã Quảng Oai, có một tiền án) là người giữ vai trò chính.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Q.T.T. để tiếp tục điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đối với 4 người còn lại gồm N.B.B. (sinh năm 2005), N.B.T.T. (sinh năm 2003), N.V.T. (sinh năm 2003), cùng trú tại thôn Liễu Hồng và P.N.V. (sinh năm 1990, trú tại thôn Chu Quyến), xã Quảng Oai, công an đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ vai trò, hành vi của từng người.