Ngày 20/11, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông tin, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với Công an các địa phương và các đơn vị liên quan làm rõ 9 vụ án do Phạm Anh Tài (tức Tài Đen) cùng đồng phạm thực hiện tại Quảng Ngãi và Gia Lai.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết, ngày 5/11/2026 đã kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 14 bị can về các tội danh: Giết người; Cố ý gây thương tích; Cướp tài sản; Cưỡng đoạt tài sản; Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

Phạm Anh Tài chỉ địa điểm nơi tụ tập các đối tượng, phát súng, dao, vũ khí cho các đối tượng trước khi gây án trong vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 17/5/2024 tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Đáng chú ý, Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân là hai đối tượng liên quan vụ cướp Ngân hàng Vietcombank, Phòng giao dịch Trà Bá (Hội Phú, Chi nhánh Gia Lai), xảy ra chiều 19/1/2026.

Tài có 7 tiền án, 1 tiền sự; Ân có 1 tiền án, 1 tiền sự. Trong số 14 bị can bị đề nghị truy tố, nhiều người có tiền án, tiền sự, bị điều tra về nhiều tội danh khác nhau.

Từ vụ nổ súng ở quán bar đến những vụ giết người

Theo kết quả điều tra, Phạm Anh Tài có tiền sử phạm tội từ khi chưa thành niên. Năm 2005, khi mới 15 tuổi, Tài dùng dao bấm đâm một người bị thương với tỷ lệ thương tích 35% và bị phạt 2 năm tù. Sau khi chấp hành án, Tài tiếp tục cùng đồng bọn gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích tại thành phố Kon Tum (cũ).

Ngày 5/8/2018, Tài cùng đồng phạm gây ra vụ giết người tại quán Bar Window, thành phố Kon Tum (cũ), sau đó bỏ trốn và bị truy nã về tội Giết người.

Phạm Anh Tài chỉ địa điểm vụ giết người xảy ra ngày 11/6/2022 tại 183 Nguyễn Thiện Thuật, phường Kon Tun, Quảng Ngãi.

Theo điều tra, do mâu thuẫn với một nhóm người từ Hải Phòng đến Kon Tum làm ăn, Tài chỉ đạo đàn em lấy 2 khẩu súng AK, cùng đồng bọn nổ súng, dùng dao tấn công nhóm này tại quán bar ở số 604 đường Nguyễn Huệ. Hậu quả, 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Sau đó, nhóm của Tài tiếp tục đến 3 địa điểm là nơi ở của những người trong nhóm đối phương, nổ súng, đập phá tài sản rồi bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã truy nã đặc biệt đối với Tài. 11 đồng phạm trong vụ án này đã bị truy tố, xét xử.

Trong thời gian trốn truy nã, Tài tiếp tục gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng. Ngày 1/5/2022, tại khu vực cầu Kroong, xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi, Tài dùng dao đâm khiến một người tử vong, một người bị thương nặng sau khi xảy ra mâu thuẫn với hai người đi taxi.

Ngày 11/6/2022, Tài cùng đồng phạm chuẩn bị mã tấu, súng và các phương tiện để tấn công một người tổ chức sới bạc tại thành phố Kon Tum (cũ). Nhóm này sau đó bỏ trốn và tiêu hủy vật chứng.

Trần Văn Sơn chỉ địa điểm vụ cố gây thương tích xảy ra ngày 17/5/2024 Tại Phường Pleuku, tỉnh Gia Lai.

Lập nhóm bảo kê, cưỡng đoạt hàng tỷ đồng

Từ đầu năm 2023, nhóm của Tài tiếp tục mở rộng hoạt động bảo kê, tranh giành địa bàn tại các quán karaoke, quán nhậu và hoạt động kinh doanh trên địa bàn Kon Tum (cũ).

Ngày 15/2/2023, theo chỉ đạo của Tài, Lê Văn Ân cùng một số đối tượng mang dao đến nhà Nguyễn Thanh Tú để chém người này. Trong vụ việc, Tú bị thương tích 11%, mẹ của Tú bị thương tích 4%.

Đến ngày 17/5/2023, nhóm của Tài tiếp tục chém Bùi Anh Duy trên đường Trần Hưng Đạo, khiến nạn nhân bị tổn thương cơ thể 57%.

Đáng chú ý, ngày 28/7/2023, Tài cùng Lê Văn Ân và Ngô Tấn Long đe dọa, buộc ông Nguyễn Văn Anh phải chi 90 triệu đồng mỗi tháng để được bảo kê việc xây mộ. Sau khi ông Anh đã đưa 45 triệu đồng nhưng tìm cách trì hoãn những lần tiếp theo, nhóm của Tài mang súng AK, dao, tuýp sắt và xà beng đến nhà đập phá tài sản, tiếp tục dùng súng bắn vào nhà để uy hiếp.

Do lo sợ, từ tháng 10/2023 đến tháng 7/2025, ông Anh phải đưa tiền hàng tháng cho nhóm này, tổng cộng 1,845 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2025, Tài chỉ đạo đồng bọn tổ chức thu tiền bảo kê của các nữ nhân viên phục vụ tại quán karaoke, quán nhậu trên địa bàn thành phố Kon Tum (cũ). Mỗi nhân viên phải nộp 80.000 đồng/ca. Nếu không đóng tiền hoặc tự ý đi làm mà không báo cáo, các nạn nhân sẽ bị đánh đập, đe dọa.

Tài phân công Nguyễn Hồng An, Ngô Tấn Long, Lê Văn Ân chỉ đạo các đối tượng khác tổ chức thu tiền bảo kê, duy trì hoạt động cưỡng đoạt tài sản.

Mai Anh Dũng trong vụ giết người ở 183 Nguyễn Thiện Thuật ngày 11/6/2022.

Mở rộng địa bàn sang Gia Lai, thu giữ nhiều súng và đạn

Quá trình trốn truy nã, nhóm của Tài còn mở rộng hoạt động sang địa bàn thành phố Pleiku (cũ), tỉnh Gia Lai.

Ngày 17/5/2024, do không đạt được thỏa thuận bảo kê với một người hoạt động trong lĩnh vực tiếp viên nữ phục vụ tại các quán, Tài chỉ đạo đồng bọn tìm chém người này. Khi không tìm được mục tiêu, các đối tượng đe dọa những người thuê trọ và chém một người bị thương.

Ngày 29/6/2025, Tài tiếp tục chỉ đạo đồng phạm tấn công một người bị cho là có hoạt động mua bán ma túy, nhằm bảo kê hoạt động này. Trong vụ việc, một người bị trúng đạn do súng cướp cò, bị thương tích 2%; người bị truy đuổi, chém gây thương tích 45%.

Đại tá Bùi Đức Tài, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Đại tá Nguyễn Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng theo dõi, chỉ đạo điều tra, thực nghiệm hiện trường.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, trong quá trình trốn truy nã, Tài đã lôi kéo, chỉ đạo đồng bọn gây ra 8 vụ án khác tại Quảng Ngãi và Gia Lai. Trong đó, có 6 vụ án từng bị tạm đình chỉ điều tra do chưa xác định được bị can.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của các vụ án, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an hai tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai phục hồi điều tra, nhập 9 vụ án thành một vụ án để điều tra toàn diện.

Ngày 5/2/2026, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự trực tiếp tiếp cận, vận động Phạm Anh Tài ra đầu thú. Tài giao nộp 4 khẩu súng, gồm 2 súng K54, 1 súng K59 và 1 súng ngắn hiệu ZORAKI, cùng 45 viên đạn.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết, việc điều tra, làm rõ toàn bộ các vụ án đã góp phần ngăn chặn hoạt động phạm tội kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự tại nhiều địa phương.

Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm và cung cấp thông tin cho cơ quan Công an. Những trường hợp cố ý che giấu hoặc không tố giác tội phạm sẽ bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật.