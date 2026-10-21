Thái Nguyên khởi tố vụ buôn bán pháo hoa nổ

Ngày 21/10, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự “Buôn bán hàng cấm”, liên quan đến vụ phát hiện 159,4kg pháo hoa nổ tại phường Vạn Xuân.

Trước đó, tại tổ dân phố Phù Hương, phường Vạn Xuân, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên kiểm tra ô tô biển kiểm soát 29F-059.27 do Nguyễn Tuấn Anh điều khiển.

Nguyễn Tuấn Anh (áo đen), Nguyễn Văn Trọng (áo xanh) và tang vật của vụ án tại cơ quan công an

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 93 giàn pháo hoa nổ, tổng khối lượng 159,4kg.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn bán hàng cấm” xảy ra tại tổ dân phố Phù Hương, phường Vạn Xuân.

Sau khi củng cố chứng cứ, Cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Văn Trọng về tội “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại khoản 3, Điều 190, Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.