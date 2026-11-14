Thái Nguyên mở cao điểm trấn áp các nhóm thanh thiếu niên mang hung khí

Từ ngày 15/11 đến 14/12/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đường phố, tập trung ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang hung khí, gây mất an ninh trật tự.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) về đấu tranh, kéo giảm tội phạm đường phố và tội phạm liên quan đến thanh thiếu niên, Công an tỉnh Thái Nguyên triển khai đợt cao điểm với phương châm lấy phòng ngừa làm chính, hạn chế thấp nhất các vụ việc xảy ra.

Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội "Gây rối trật tự công cộng" bị lực lượng cảnh sát hình sự khởi tố, xử lý

Ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, mang hung khí

Trước đó, công an các đơn vị, địa phương của Thái Nguyên đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, trấn áp tội phạm đường phố và tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Nhiều đơn vị làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, không để phát sinh các vụ án, vụ việc phức tạp; đồng thời nhanh chóng điều tra, khám phá các vụ việc liên quan.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm đường phố và tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, một số nhóm thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội để gây mâu thuẫn, thách thức, rủ rê, lôi kéo người khác tụ tập thành nhóm đông. Các đối tượng sử dụng xe mô tô lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, sẵn sàng giải quyết mâu thuẫn.

Tình trạng này tiếp tục tái diễn tại một số tuyến giao thông, khu vực trọng điểm, nơi tập trung đông người và các địa bàn giáp ranh, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Quá trình thực hiện cao điểm đã phát hiện, xử lý nhiều đối tượng vi phạm

Giao công an cấp xã làm lực lượng chủ công

Trong đợt cao điểm từ ngày 15/11 đến 14/12/2026, công an cấp xã được giao nhiệm vụ chủ công, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ.

Lực lượng công an tập trung tuyên truyền, vận động các gia đình, quần chúng nhân dân và cơ sở kinh doanh cùng tham gia phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm đường phố và các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.

Thông qua đợt cao điểm, Công an tỉnh Thái Nguyên hướng tới chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm các nguy cơ phát sinh tội phạm, không để hình thành các nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.