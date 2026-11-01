English
/ TIN NÓNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Nguyên phát hiện 3 người mua bán vé concert quốc gia “Nối vòng tay lớn”

Chủ Nhật, 08:48, 01/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện 3 người liên quan hoạt động mua bán vé chương trình Concert quốc gia “Nối vòng tay lớn”, trong đó có trường hợp bán vé với giá 1-1,5 triệu đồng để hưởng chênh lệch.

Ngày 1/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Phan Đình Phùng phát hiện, lập hồ sơ xử lý 3 trường hợp liên quan hoạt động mua bán vé chương trình concert quốc gia “Nối vòng tay lớn”.

Khoảng 11h30 ngày 31/10, trong quá trình tuần tra tại đường Lương Ngọc Quyến, khu vực cổng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Tổ công tác phát hiện anh L.H.H và anh V.T.S, cùng trú tại phường Phan Đình Phùng, đang giao dịch mua bán 4 vé xem chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Nối vòng tay lớn”.

Đây là chương trình thuộc chuỗi concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam”, dự kiến diễn ra tối 1/11 tại Sân vận động Thái Nguyên.

thai nguyen phat hien 3 nguoi mua ban ve concert quoc gia noi vong tay lon hinh anh 1
Số vé tang vật được công an thu giữ

Khi được yêu cầu kiểm tra, anh L.H.H tự nguyện giao nộp 4 vé vừa giao dịch. Anh V.T.S cũng tự nguyện giao nộp thêm 3 vé và khai nhận toàn bộ 7 vé trên thuộc sở hữu của chị Đ.N.A, trú tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội.

Làm việc với cơ quan công an, chị Đ.N.A khai nhận tìm mua vé chương trình trên các trang mạng xã hội, sau đó bán lại với giá từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/vé để hưởng lợi nhuận chênh lệch. Người này thuê anh V.T.S vận chuyển vé giao cho khách. Khi số vé đang được anh V.T.S giao cho anh L.H.H để sử dụng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, cả 3 trường hợp đều nhận thức được hành vi mua bán vé tham gia chương trình concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam” là vi phạm pháp luật. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận, niêm phong toàn bộ số vé liên quan, đồng thời củng cố tài liệu để xử lý các trường hợp theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không lợi dụng việc được phân bổ vé để mua bán, trao đổi, chuyển nhượng trái quy định hoặc sử dụng vé sai mục đích.

Người dân cũng không tự ý đăng tải, phát tán hình ảnh, thông tin vé hoặc chia sẻ vé trên mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến và kênh không chính thức. Những hành vi này có thể dẫn đến nguy cơ thất thoát, mua bán vé trái phép, ảnh hưởng đến công tác tổ chức chương trình.

Danh Thiết/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố bị can 8 đối tượng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”
Khởi tố bị can 8 đối tượng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”

VOV.VN - Ngày 28/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, gây thất thoát hàng tỷ đồng.

Khởi tố bị can 8 đối tượng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”

Khởi tố bị can 8 đối tượng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”

VOV.VN - Ngày 28/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, gây thất thoát hàng tỷ đồng.

Khởi tố 2 đối tượng về tội Mua bán trái phép hoá đơn
Khởi tố 2 đối tượng về tội Mua bán trái phép hoá đơn

VOV.VN - Hai đối tượng mua bán hóa đơn nhằm thu lợi bất chính vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng ra quyết định khởi tố.

Khởi tố 2 đối tượng về tội Mua bán trái phép hoá đơn

Khởi tố 2 đối tượng về tội Mua bán trái phép hoá đơn

VOV.VN - Hai đối tượng mua bán hóa đơn nhằm thu lợi bất chính vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng ra quyết định khởi tố.

Khởi tố 4 bị can về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ
Khởi tố 4 bị can về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ

VOV.VN - Kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 16/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” theo Điều 360 và Điều 203 Bộ luật hình sự.

Khởi tố 4 bị can về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ

Khởi tố 4 bị can về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ

VOV.VN - Kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 16/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” theo Điều 360 và Điều 203 Bộ luật hình sự.

Bắt đối tượng trốn truy nã về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”
Bắt đối tượng trốn truy nã về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa bắt Nguyễn Hữu Phước (54 tuổi, Đồng Tháp) sau khoảng 3 tuần Phước bỏ trốn khỏi địa phương.

Bắt đối tượng trốn truy nã về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”

Bắt đối tượng trốn truy nã về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa bắt Nguyễn Hữu Phước (54 tuổi, Đồng Tháp) sau khoảng 3 tuần Phước bỏ trốn khỏi địa phương.

 
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật