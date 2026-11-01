Thái Nguyên phát hiện 3 người mua bán vé concert quốc gia “Nối vòng tay lớn”

Ngày 1/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Phan Đình Phùng phát hiện, lập hồ sơ xử lý 3 trường hợp liên quan hoạt động mua bán vé chương trình concert quốc gia “Nối vòng tay lớn”.

Khoảng 11h30 ngày 31/10, trong quá trình tuần tra tại đường Lương Ngọc Quyến, khu vực cổng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Tổ công tác phát hiện anh L.H.H và anh V.T.S, cùng trú tại phường Phan Đình Phùng, đang giao dịch mua bán 4 vé xem chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Nối vòng tay lớn”.

Đây là chương trình thuộc chuỗi concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam”, dự kiến diễn ra tối 1/11 tại Sân vận động Thái Nguyên.

Số vé tang vật được công an thu giữ

Khi được yêu cầu kiểm tra, anh L.H.H tự nguyện giao nộp 4 vé vừa giao dịch. Anh V.T.S cũng tự nguyện giao nộp thêm 3 vé và khai nhận toàn bộ 7 vé trên thuộc sở hữu của chị Đ.N.A, trú tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội.

Làm việc với cơ quan công an, chị Đ.N.A khai nhận tìm mua vé chương trình trên các trang mạng xã hội, sau đó bán lại với giá từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/vé để hưởng lợi nhuận chênh lệch. Người này thuê anh V.T.S vận chuyển vé giao cho khách. Khi số vé đang được anh V.T.S giao cho anh L.H.H để sử dụng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, cả 3 trường hợp đều nhận thức được hành vi mua bán vé tham gia chương trình concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam” là vi phạm pháp luật. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận, niêm phong toàn bộ số vé liên quan, đồng thời củng cố tài liệu để xử lý các trường hợp theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không lợi dụng việc được phân bổ vé để mua bán, trao đổi, chuyển nhượng trái quy định hoặc sử dụng vé sai mục đích.

Người dân cũng không tự ý đăng tải, phát tán hình ảnh, thông tin vé hoặc chia sẻ vé trên mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến và kênh không chính thức. Những hành vi này có thể dẫn đến nguy cơ thất thoát, mua bán vé trái phép, ảnh hưởng đến công tác tổ chức chương trình.