Triệt phá đường dây làm giả gần 1.500 văn bằng, giá 1-2 triệu đồng

Ngày 23/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô lớn trên không gian mạng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi văn bằng cùng nhiều thiết bị chuyên dụng.

Nhóm đối tượng bị khởi tố, tạm giam (từ trái sang phải): Hoàng Văn Dũng, Hoàng Minh Tưởng, Đỗ Văn Hùng, Nguyễn Văn Tình, Trần Anh Hào, Hoàng Văn Nam, Hoàng Văn Đạt.

Văn bằng, chứng chỉ giả bị thu giữ

Lập chuyên án, triệt phá đường dây hoạt động trên toàn quốc

Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng phát hiện một số đối tượng sử dụng tài khoản ảo đăng tải thông tin nhận làm giả tài liệu, giấy tờ, bằng cấp trên các hội nhóm Facebook.

Quá trình truy xét, cơ quan công an xác định các số điện thoại liên hệ được gắn với nhiều website quảng cáo làm văn bằng, chứng chỉ giả như bangcapchungchigiare.com, lamchungchicacloai.com, bangcacloai.com, lambangcapgiarenhat.com và trang Facebook “Hỗ trợ việc làm”.

Nhận định đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi từ đầu năm 2024 trên phạm vi cả nước, Phòng An ninh mạng đã báo cáo Giám đốc Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Ngày 24/9/2026, lực lượng công an huy động 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự, chia thành 4 tổ công tác, đồng loạt triệu tập, bắt giữ các đối tượng tại TP.HCM, Hà Nội, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Đối tượng Trần Anh Hào tại Cơ quan điều tra

Văn bằng giả được rao bán với giá 1-2 triệu đồng

Kết quả điều tra xác định, hai đối tượng cầm đầu là Hoàng Văn Đạt (SN 1993, trú tại TP.HCM) và Trần Anh Hào (SN 1995, trú tại TP.HCM). Hai người này bàn bạc, góp vốn mua sắm máy in màu, máy khắc dấu, máy dập cán dấu, máy photocopy, máy tính cùng hàng trăm con dấu giả của các sở, ngành, trường THPT, cao đẳng, đại học và văn phòng công chứng. Các đối tượng chào bán văn bằng giả với giá từ 1-2 triệu đồng/sản phẩm.

Để phục vụ việc sản xuất, Đạt và Hào thuê Hoàng Văn Dũng (SN 1993, trú tại TP.HCM) với mức lương 6 triệu đồng/tháng, thực hiện các công đoạn cắt phôi, ép plastic, đóng dấu và giao tài liệu cho nhân viên chuyển phát.

Nhằm mở rộng mạng lưới tiêu thụ và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm cầm đầu thiết lập hệ thống giao hàng tại nhiều tỉnh, thành phố. Các đối tượng Đỗ Văn Hùng (SN 1971, trú tại TP.HCM), Nguyễn Văn Tình (SN 1988, trú tại Đồng Nai), Hoàng Văn Nam (SN 2004, trú tại Hà Nội), Hoàng Minh Tưởng (SN 1994, trú tại Hà Nội) và Hoàng Quốc Lập (SN 1994, trú tại Lạng Sơn) tham gia chuyển phát, hưởng hoa hồng từ 100.000-300.000 đồng mỗi đơn hàng.

Lực lượng Công an tiến hành khám xét, thu giữ nhiều phương tiện phục vụ sản xuất, in ấn

Đáng chú ý, theo cơ quan điều tra, nhóm cầm đầu còn móc nối với Đỗ Hạnh Dung (SN 1979, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) và Trần Thị Thoa (SN 1985, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh), đều được xác định là giảng viên đại học, để cung cấp, làm văn bằng, chứng chỉ giả theo nhu cầu của sinh viên.

Quá trình khám xét, lực lượng công an làm rõ 20 đối tượng mua, sử dụng giấy tờ giả, thu giữ 54 tài liệu giả các loại. Thống kê sơ bộ từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã sản xuất, tiêu thụ gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng.

Khởi tố 10 bị can, cảnh báo hệ lụy từ bằng cấp giả

Ngày 6/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng Công an tiến hành khám xét, thu giữ nhiều phôi bằng giả và các phương tiện phục vụ sản xuất, in ấn

Trong vụ án, 8 bị can gồm Hoàng Văn Đạt, Trần Anh Hào, Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Văn Tình, Đỗ Văn Hùng, Hoàng Quốc Lập, Hoàng Minh Tưởng và Hoàng Văn Nam bị khởi tố, bắt tạm giam.

Hai bị can Đỗ Hạnh Dung và Trần Thị Thoa bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Hà Nội cảnh báo, hành vi mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm suy giảm chất lượng nguồn nhân lực, gây nhiều hệ lụy xã hội. Theo thông tin từ cơ quan công an, quá trình điều tra cho thấy một số cơ sở mầm non tư thục đã sử dụng bằng giả để hợp thức hóa hồ sơ cho nhân sự thiếu chuyên môn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và bạo lực đối với trẻ em.

Lực lượng Công an tiến hành khám xét, thu giữ nhiều phôi bằng giả và các phương tiện phục vụ sản xuất, in ấn

Cơ quan công an khuyến cáo các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường thẩm định hồ sơ, xác minh tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ; người dân tuyệt đối không tham gia mua bán, sử dụng giấy tờ giả.