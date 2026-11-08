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Trộm 11 điện thoại trị giá 338 triệu đồng, sa lưới sau 30 giờ

Chủ Nhật, 19:52, 08/11/2026
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VOV.VN - Sau hơn 30 giờ truy xét, Công an Hà Nội bắt giữ Lê Mạnh Hiệp, đối tượng trộm 11 điện thoại iPhone và Samsung tại siêu thị Điện máy Xanh trên phố Trần Duy Hưng, thu hồi toàn bộ tài sản.

Sau hơn 30 giờ truy xét, Công an phường Yên Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng trộm 11 điện thoại tại siêu thị Điện máy Xanh, thu hồi toàn bộ tài sản trị giá hơn 338 triệu đồng cùng 139,8 triệu đồng tiền mặt.

Ngày 6/11/2026, Công an phường Yên Hòa tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản tại siêu thị Điện máy Xanh, số 83 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Ngay sau đó, Công an phường phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét đối tượng gây án.

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Đối tượng Lê Mạnh Hiệp cùng tang vật vụ trộm cắp.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định Lê Mạnh Hiệp (SN 2000, thường trú tại phường Tứ Minh, TP Hải Phòng) là đối tượng thực hiện vụ trộm.

Khoảng 11h ngày 7/11/2026, lực lượng công an tìm thấy Hiệp tại khu vực Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

Tại cơ quan công an, Hiệp khai nhận ngày 6/11 đã trộm 11 điện thoại iPhone và Samsung tại siêu thị Điện máy Xanh. Sau đó, đối tượng di chuyển đến Quảng Ninh, bán 6 chiếc điện thoại tại một số cửa hàng để lấy tiền tiêu xài.

Lực lượng chức năng thu hồi toàn bộ 11 điện thoại, có giá trị khảo giá 338.080.000 đồng, cùng 139,8 triệu đồng tiền mặt.

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Hai vụ trộm cắp tài sản liên tiếp, lộ kẻ 5 tiền án

VOV.VN - Công an Hà Nội cho biết, công an địa phương liên tiếp làm rõ hai vụ trộm cắp tài sản. Một đối tượng có 5 tiền án bị bắt cùng 4 máy tính xách tay; đối tượng khác bị khởi tố sau khi trộm 6 gậy golf trị giá khoảng 44 triệu đồng rồi dùng tiền bán tài sản để đánh bạc.

Danh Thiết/VOV.VN
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