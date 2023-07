Trộm cắp tài sản của công ty, nhóm đối tượng lãnh hơn 93 năm tù

Nhóm thanh, thiếu niên trộm cắp nhiều xe máy ở Hải Phòng

VOV.VN - Đội Cảnh sát Hình sự & Lực lượng HP22 Công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) vừa phối hợp triệt phá thành công ổ nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bắt 10 đối tượng liên quan.