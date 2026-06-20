English
/ TIN NÓNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trọng án 4 người chết ở phường Việt Yên, Bắc Ninh

Thứ Bảy, 23:11, 20/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bước đầu, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh xác định có 4 người tử vong, một người bị thương. Nghi phạm gây án cũng đã tử vong.

Tối 20/6, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo phường Việt Yên (tỉnh Bắc Ninh) cho biết công an phường đang điều tra vụ trọng án xảy ra trên địa bàn.

trong an 4 nguoi chet o phuong viet yen, bac ninh hinh anh 1
Hiện trường sự việc

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 4 người tử vong, một người bị thương. Nghi phạm gây án cũng đã tử vong. Lãnh đạo phường cho hay nguyên nhân vụ án đang được cảnh sát địa phương làm rõ.

Hiện trường vụ việc xảy ra tại một ngôi nhà 2 tầng. Tối cùng ngày, công an đã phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. 

 

Văn Giang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố 5 đối tượng dụ dỗ đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng ở Bắc Ninh
Khởi tố 5 đối tượng dụ dỗ đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Khởi tố 5 đối tượng dụ dỗ đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Khởi tố 5 đối tượng dụ dỗ đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Giả danh bác sĩ thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng tại cơ sở làm đẹp ở Bắc Ninh
Giả danh bác sĩ thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng tại cơ sở làm đẹp ở Bắc Ninh

VOV.VN - Lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của người dân, một nhóm đối tượng đã dựng lên kịch bản tinh vi, giả danh bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ để tư vấn, khám chữa bệnh trái phép tại nhiều cơ sở spa ở Bắc Ninh.

Giả danh bác sĩ thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng tại cơ sở làm đẹp ở Bắc Ninh

Giả danh bác sĩ thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng tại cơ sở làm đẹp ở Bắc Ninh

VOV.VN - Lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của người dân, một nhóm đối tượng đã dựng lên kịch bản tinh vi, giả danh bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ để tư vấn, khám chữa bệnh trái phép tại nhiều cơ sở spa ở Bắc Ninh.

Làm giả hàng chục bộ hồ sơ để mua nhà ở xã hội, 5 người bị khởi tố ở Bắc Ninh
Làm giả hàng chục bộ hồ sơ để mua nhà ở xã hội, 5 người bị khởi tố ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội tại dự án Ecohome Sông Thương và Vegahome Quang Châu.

Làm giả hàng chục bộ hồ sơ để mua nhà ở xã hội, 5 người bị khởi tố ở Bắc Ninh

Làm giả hàng chục bộ hồ sơ để mua nhà ở xã hội, 5 người bị khởi tố ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội tại dự án Ecohome Sông Thương và Vegahome Quang Châu.

Liên tiếp các vụ giăng bẫy tài xế taxi, xe ôm công nghệ để chiếm đoạt tài sản ở Bắc Ninh
Liên tiếp các vụ giăng bẫy tài xế taxi, xe ôm công nghệ để chiếm đoạt tài sản ở Bắc Ninh

VOV.VN - Từng nhiều lần bị xử lý về hành vi phạm tội, nhưng sau khi trở về địa phương, Trần Văn Trọng vẫn tiếp tục lao vào con đường lừa đảo. Chỉ trong hơn một tháng, đối tượng liên tiếp dựng lên các câu chuyện gian dối để chiếm đoạt tiền, xe máy của nhiều tài xế taxi và xe ôm công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Liên tiếp các vụ giăng bẫy tài xế taxi, xe ôm công nghệ để chiếm đoạt tài sản ở Bắc Ninh

Liên tiếp các vụ giăng bẫy tài xế taxi, xe ôm công nghệ để chiếm đoạt tài sản ở Bắc Ninh

VOV.VN - Từng nhiều lần bị xử lý về hành vi phạm tội, nhưng sau khi trở về địa phương, Trần Văn Trọng vẫn tiếp tục lao vào con đường lừa đảo. Chỉ trong hơn một tháng, đối tượng liên tiếp dựng lên các câu chuyện gian dối để chiếm đoạt tiền, xe máy của nhiều tài xế taxi và xe ôm công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Triệt phá đường dây lừa đảo bán xe giá rẻ qua mạng ở Bắc Ninh
Triệt phá đường dây lừa đảo bán xe giá rẻ qua mạng ở Bắc Ninh

VOV.VN - Để tạo lòng tin, nhóm đối tượng tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh đã gửi hợp đồng mua bán, phiếu xuất kho có đóng dấu giả của các cơ quan như hải quan, thuế…Sau khi khách hàng chuyển tiền chúng lập tức chặn liên lạc bị hại.

Triệt phá đường dây lừa đảo bán xe giá rẻ qua mạng ở Bắc Ninh

Triệt phá đường dây lừa đảo bán xe giá rẻ qua mạng ở Bắc Ninh

VOV.VN - Để tạo lòng tin, nhóm đối tượng tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh đã gửi hợp đồng mua bán, phiếu xuất kho có đóng dấu giả của các cơ quan như hải quan, thuế…Sau khi khách hàng chuyển tiền chúng lập tức chặn liên lạc bị hại.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật