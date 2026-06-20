Trọng án 4 người chết ở phường Việt Yên, Bắc Ninh

Tối 20/6, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo phường Việt Yên (tỉnh Bắc Ninh) cho biết công an phường đang điều tra vụ trọng án xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường sự việc

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 4 người tử vong, một người bị thương. Nghi phạm gây án cũng đã tử vong. Lãnh đạo phường cho hay nguyên nhân vụ án đang được cảnh sát địa phương làm rõ.

Hiện trường vụ việc xảy ra tại một ngôi nhà 2 tầng. Tối cùng ngày, công an đã phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.