Vụ phân xác ở Bình Dương: Công an tiếp nhận hơn 30 tin báo mất tích

Ngày 31/5, Công an tỉnh Bình Dương thông tin, vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân trong vụ tay, chân bị đốt tại khu tái định cư bỏ hoang ở phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên.

Để xác minh nhân thân, lai lịch nạn nhân vụ chân, tay người bị đốt cháy đựng trong túi du lịch tại khu tái định cư bỏ hoang ở phường Tân Phước Khánh, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo tìm kiếm với các đặc điểm nhận dạng. Công an đề nghị người dân, doanh nghiệp, đơn vị phát hiện người thân, người lao động mất liên lạc không rõ lí do thì báo công an để sàng lọc, xác định danh tính nạn nhân. Công an tỉnh Bình Dương cũng đã lập tổ tiếp nhận, xác minh tin báo của người dân.

Sau 7 ngày phát đi thông báo, công an đã tiếp nhận hơn 30 tin báo của người dân. Từ thông tin này, Công an tỉnh Bình Dương đã xác minh, báo ngay cho người cung cấp thông tin về trường hợp người thân, người lao động mất liên lạc. Tuy nhiên, qua kiểm tra, không có trường hợp nào trùng khớp dấu vân tay, ADN của nạn nhân.

Hiện trường phát hiện tay, chân bị đốt ở khu tái định bỏ hoang trên địa bàn phường Tân Phước Khánh.

Công an tỉnh Bình Dương đề nghị, mọi người cần liên hệ lại với người thân lâu ngày không liên lạc. Nếu trường hợp mất liên lạc và không xác định được nơi cư trú thì báo công an. Trường hợp người dân phát hiện tại các khu đất trống, nhà bỏ hoang bốc mùi hôi thối và có dấu hiệu khả nghi chứa đựng, chôn lấp phần còn lại của thi thể nạn nhân thì báo công an.

Những thông tin có giá trị giúp cơ quan điều tra làm rõ lai lịch nạn nhân và đối tượng gây án sẽ được khen thưởng xứng đáng. Thông tin người cung cấp cũng sẽ được bảo mật.

Trước đó, ngày 24/5, người dân đi ngang khu tái định cư bỏ hoang ở phường Tân Phước Khánh, thì phát hiện chân người bị đốt nên báo công an. Tại hiện trường, công an phát hiện thêm hai tay nạn nhân, trên bàn tay có gắn móng giả.

Qua kết quả xét nghiệm ADN xác định, tay, chân bị đốt là của một nam giới trưởng thành, chiều cao 1m68-1m7. Công an đã lục tìm quanh khu tái định cư bỏ hoang này nhưng vẫn chưa tìm thấy phần thi thể còn lại.

Nhận định ban đầu của công an, đây là vụ án giết người rồi phân xác để phi tang. Vụ việc có thể không xảy ra trong địa bàn tỉnh Bình Dương. Hiện, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đang hỗ trợ Công an tỉnh Bình Dương phá án./.