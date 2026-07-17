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VOV.VN - Công an tỉnh Đắk Lắk triệt xóa liên tiếp 3 đường dây tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 25 đối tượng. Từ đầu mùa World Cup 2026 đến nay, các đường dây này đã giao dịch cá độ với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng.
Tags hiển thị
cá độ World Cup, cá độ bóng đá, Đắk Lắk, đường dây cá độ, đánh bạc qua mạng
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/xoa-3-duong-day.m3u8
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Từ khóa
cá độ World Cup, cá độ bóng đá, Đắk Lắk, đường dây cá độ, đánh bạc qua mạng
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2026-07/xoa-3-duong-day.m3u8
Tác giả
Danh Thiết/VOV.VN
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