Tóm tắt

VOV.VN - Công an tỉnh Đắk Lắk triệt xóa liên tiếp 3 đường dây tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 25 đối tượng. Từ đầu mùa World Cup 2026 đến nay, các đường dây này đã giao dịch cá độ với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng.