Xử lý hình sự các đối tượng đâm xe vào lực lượng CSGT

Cụ thể, tại Lào Cai, vào lúc 20 giờ 58 phút ngày 6/2, Tổ Công tác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT, trấn áp tội phạm do Thiếu tá Đào Văn Hùng – cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh làm tổ trưởng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Km 39+900 (Quốc lộ 4E, thuộc Tổ 8, P. Nam Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đã phát hiện một xe mô tô mang BKS: 24P5 – 2859 do một người đàn ông điều khiển, chở phía sau một người đi hướng P. Bình Minh đến P. Kim Tân có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Hiện trường vụ việc chống đối, đâm xe vào lực lượng CSGT tại Lào Cai

Ngay lập tức, Đội phó Đội CSGT Đường bộ Quách Văn Trường (Thành viên Tổ công tác) ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, người điều khiển phương tiện không những không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà còn tăng ga đâm thẳng vào Đội phố Quách Văn Trường khiến anh bị hất văng, ngã xuống lòng đường.

Hậu quả, Đội Phó Quách Văn Trường bị đa chấn thương, nứt hộp sọ và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Qua quá trình điều tra, 2 đối tượng là Kiều Tiến Tâm (SN 1994) là người điều khiển phương tiện và người ngồi sau là Vũ Quang Vinh (SN 1993), cả 2 cùng trú tại TP. Lào Cai. Bước đầu xác định, đối tượng Tâm có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0,303.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Lào Cai đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên và tiến hành giám định nồng độ cồn, ma túy trong máy. Đồng thời, tiến hành các biện pháp điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ việc chống đối, đâm xe vào lực lượng CSGT tại Vĩnh Phúc

Trước đó, ngày 5/2, tại Vĩnh Phúc, Tổ CSGT Công an huyện Vĩnh Tường do Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT Phan Nhật Linh làm tổ trưởng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ TTKS, xử lý chuyên đề nồng độ cồn tại đường đê tả sông Hồng (thuộc địa phận thôn Hoàng xá, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Đến khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, Tổ công tác đã phát hiện một ô tô mang BKS: 88A – 288.45 do ông Cao Văn Lý (SN 1958, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển theo hướng xã Tuân Chính đi cầu Vĩnh Thịnh.

Sau đó, Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng kiểm tra xe để đo nồng cồn. Ngay khi đến gần Tổ công tác, ông Lý điều khiển xe giảm tốc độ và đột ngột quay đầu xe để đi ngược chiều về hướng xã Tuân Chính. Lúc này, Phó Đội trưởng Linh cùng một số đồng chí đến tiếp cận xe ô tô và yêu cầu lái xe quay đầu theo đúng chiều lưu thông, chấp hành yêu cầu kiểm soát của lực lượng chức năng.

Sau khi xuống xe, ông Lý trình bày đang đi đến xã Vĩnh Thịnh nhưng bị nhầm đường, Tổ công tác đã yêu cầu ông Lý lùi xe đỗ sát mép đường để không cản trở giao thông. Tuy nhiên, sau khi lên xe, ông Lý lại chốt cửa xe và tiếp tục điều khiển xe đi ngược chiều, tiến thẳng đến vị trí các đồng chí trong Tổ công tác đang đứng.

Lúc này, đồng chí Nguyễn Danh Nam đang đứng ngay phía trước đầu xe nên phải bám trên nắp capo của xe ô tô để tránh va chạm gây thương tích.

Đồng chí Nguyễn Danh Nam bám trên nắp capo của xe ô tô để tránh va chạm gây thương tích

Ông Lý vẫn tiếp tục điều khiển xe rẽ sang làn đường bên phải theo chiều lưu thông và bỏ chạy được khoảng 2km đến địa phận thôn Quảng Cư (xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường) thì đâm vào xe mô tô mang BKS: 88G1 – 187.00 do anh N.C.D (SN 1986, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội) điều khiển đi cùng chiều, làm anh D. và xe mô tô trượt ngã trên đường.

Không dừng lại ở đó, ông Lý tiếp tục điều khiển xe di chuyển được khoảng 100m, thì đồng chí Nam bị hất văng từ capo xe rơi xuống đường và vẫn điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Vụ việc khiến đồng chí Nam và anh D. (người điều khiển xe mô tô) bị thương được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau đó, Công an huyện Vĩnh Tường đã tổ chức ngay lực lượng tiến hành điều tra, xác minh, rà soát đối tượng, phương tiện vi phạm. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, ông Lý điều khiển xe ô tô đến Công an huyện Vĩnh Tường trình diện và khai nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với ông Lý về hành vi Chống người thi hành công vụ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo đại diện Cục CSGT, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, thời gian tới, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối với các vụ việc chống đối, lăng mạ, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng củng cố hồ sơ cương quyết xử lý bằng pháp luật hành chính hoặc hình sự để răn đe người tham gia giao thông về ý thức thượng tôn pháp luật và không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc./.