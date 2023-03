Xử phạt chủ quán cà phê tự đặt lẵng hoa ghi tên lãnh đạo Đảng mừng khai trương

Lẵng hoa lấy tên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng khai trương (Ảnh: CACC).

Chiều 5/3, trong lúc đi tuần tra tại ấp Núi Đất, Công an xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng phát hiện một quán cà phê ẩm thực có lẵng hoa ghi tên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng khai trương.

Nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an xã Định Thành đã phối hợp Đội nghiệp vụ Công an huyện Dầu Tiếng lập biên bản vụ việc và mời Lưu Hoàng Vũ, chủ cơ sở kinh doanh đến trụ sở công an làm việc.

Qua làm việc, Lưu Hoàng Vũ thừa nhận đã sử dụng điện thoại mạo danh lên mạng đặt lẵng hoa có nội dung như trên gửi đến địa chỉ quán tại số 115, ấp Núi Đất, xã Định Thành với tên người nhận là G.H để tạo sức hút dư luận trong lúc quán khai trương.

Công an huyện Dầu Tiếng đã đề xuất xử lý vi phạm hành chính Lưu Hoàng Vũ với hành vi “mạo danh người khác sử dụng dịch vụ bưu chính” quy định tại điểm a, khoản 2,điều 10, nghị định 15/2020/ND-CP với mức phạt 7,5 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an huyện Dầu Tiếng tiếp tục xác minh làm rõ./.