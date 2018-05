Tình tiết mới vụ cháu bé nghi bị xiết cổ đến chết

Nghi án mẹ giết con gái 9 tuổi ở Hải Dương: Liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Thị Ánh Tuyết (9 tuổi, trú tại TP Hải Dương), ngày 30/4, Trung tá Tiêu Văn Liễn, phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu là do ngạt cơ học, bị xiết cổ bằng chính sợi dây chuyền đeo trên cổ nạn nhân. Trong ảnh,hiện trường vụ việc. (Ảnh: Công an nhân dân) Trung tá Tiêu Văn Liễn cũng cho biết, hiện nay, một trong những đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thị N. (37 tuổi) - mẹ đẻ của nạn nhân. Trong ảnh, lối vào nhà nạn nhân. (Ảnh: Kiến thức) Liên quan đến vụ cô lái đò mất tích: Thông tin trên báo Người Lao động cho biết, ngày 30/4, Công an tỉnh Tiền Giang xác định nạn nhân nghi bị giết, cướp sau đó bị vứt xác xuống sông phi tang. Trong ảnh: Chiếc đò của nạn nhân được lai dắt vào bờ. Theo thông tin ban đầu cũng cho biết, một số tài sản gồm tiền, vàng trị giá khoảng 60 triệu đồng trên người nạn nhân đã không tìm thấy. Trong ảnh: Chiếc đò máy được ngư dân lai dắt vào bờ. (Ảnh: Nhật Trường). Bắt 9 đối tượng tổ chức đánh bạc: Công an TP Đà Lạt và các đơn vị liên quan bắt quả tang 2 nhóm đối tượng đang đánh bạc ăn tiền công khai bằng hình thức chơi vòng quay, có tỷ lệ ăn thua từ 1-1 đến 1-10. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ các tang vật và tạm giữ 43 triệu đồng tại sòng bạc.Trong ảnh, nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc ăn tiền công khai tại hội chợ. (Ảnh: Quang Sáng) Níu kéo không thành, kẻ cuồng ghen sát hại bạn gái trước cổng trường: Ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự Lê Quốc Đạt để điều tra hành vi giết người. Đạt là đối tượng đã dùng dao sát hại nữ sinh Nguyễn Thị Lệ T., học sinh trường PTTH Tứ Sơn, Lục Nam ngay tại cổng trường gây rúng động dư luận. Trong ảnh, đối tượng Đạt. (Ảnh: Công an nhân dân) Bắt chị em gái trong đường dây mua phụ nữ Campuchia, bán sang Trung Quốc: Bước đầu điều tra, Vân và Gái khai nhận: nhận thấy những phụ nữ người Campuchia có cuộc sống khó khăn nơi quê nhà nên các đối tượng hứa hẹn đưa sang Trung Quốc để có cuộc sống giàu sang hơn. Với mỗi người phụ nữ đưa thành công sang Trung Quốc chúng các đối tượng sẽ nhận tiền công 10 triệu đồng/1 người. Trong ảnh, đối tượng Ngô Thị Gái tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Dân trí) Mang 2 tiền án, 1 lệnh truy nã vẫn lừa đảo hàng loạt phụ nữ: Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Bùi Đình Hưng (28 tuổi). Theo điều tra, trước khi bị bắt Bùi Đình Hưng đã có 5 lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị em với thủ đoạn hẹn gặp rồi mượn xe, mượn tiền. Trong ảnh, đối tượng Bùi Đình Hưng tại CQĐT. (Ảnh: Công an nhân dân) Game thủ dùng dao chặn đường cướp xe: Khoảng 6h ngày 29/4, chị Đ.T.H.T (ngụ TP.Long Xuyên) điều khiển xe tay ga hiệu Vario đi làm. Khi chị T. đi đến khu vực đường vắng thuộc tổ 24A (khóm Bình Khánh 7) bất ngờ bị một thanh niên lao ra dùng dao khống chế, cướp xe. Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận do nghiện game, nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Trong ảnh, đối tượng Hoàng và hung khí gây án. (Ảnh: Công an nhân dân) Mạo danh Cảnh sát hù dọa tống tiền doanh nghiệp chiếm đoạt tiền tỉ: Nạn nhân là chị L.T.U. (30 tuổi) trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng hiện làm quản lý một khách sạn lớn tại đường Võ Nguyên Giáp.Theo trình báo của chị L.T.U với cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thì chị bị một đối tượng mạo danh người của “Viện Kiểm sát” lừa lấy 1 tỉ đồng. Trong ảnh, biên lai chuyển tiền của nạn nhân T.U cho các đối tượng lừa đảo. (Ảnh: Công an nhân dân) “Doanh nhân” kinh doanh đa cấp, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư: Bị cáo là Trịnh Xuân Mạnh- nguyên GĐ Công ty cổ phần thương mại đầu tư bất động sản RFIVN (công ty RFIVN). Tuy nhiên, qua điều tra xác minh, công ty RFIVN không phải là công ty đa quốc gia, không tham gia vào bất cứ dự án nào. Mục đích của Mạnh là kêu gọi nhiều người dân góp vốn, với lãi suất cao. Lấy tiền của người đầu tư sau để trả cho người đầu tư trước. Sau khi thu hút nhiều người đầu tư thì Mạnh sẽ chiếm đoạt số tiền của họ. Trong ảnh, đối tượng Trịnh Xuân Mạnh khi chưa bị bắt. Ảnh: Doanh nghiệp Việt Nam Một giám đốc doanh nghiệp bị hất xăng đốt nguy kịch: Nạn nhân là Trần Tiến L. (giám đốc Công ty cổ phần thương mại có địa chỉ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội). Trước đó, đối tượng Đặng Ngọc Giáp (24 tuổi, trú tại Nghệ An) đến nhà anh L. đòi 38 triệu tiền công nhưng anh L. xin khất chưa có tiền trả. Giáp không đồng ý nên nhắn tin bảo bạn là Nguyễn Trung Đô đi mua cho Giáp 2 lít xăng rồi ném thẳng vào người anh L châm lửa đốt. Trong ảnh, đối tượng Đặng Ngọc Giáp. (Ảnh: Công an nhân dân)./.