Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ giữ vững an ninh trật tự

Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ số 1 phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng quản lý hơn 300 công nhân lao động trên 200 phòng trọ, chủ yếu người ngoại tỉnh. Ở đây có camera giám sát người ra vào nên an ninh trật tự được đảm bảo.

Mỗi ngày, ông Nguyễn Thanh Dũng, Tổ trưởng tổ công nhân tự quản khu nhà trọ số 1, phường Liên Chiểu dành thời gian đến các phòng trọ thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, lao động, nếu có khó khăn gì là ông tìm cách giúp đỡ.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Tổ trưởng tổ công nhân tự quản số 1 phường Liên Chiểu thăm hỏi công nhân lao động

Ông Nguyễn Thanh Dũng cùng thành viên trong Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ còn thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người thuê trọ nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy, tuyên truyền pháp luật, vận động công nhân chấp hành tốt nội quy khu nhà trọ.

“Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ có từ 2010. Chúng tôi coi người lao động như người thân trong gia đình, nhờ đó đã tạo sự đoàn kết. Hằng ngày, Tổ trưởng đến từng nhà trọ tuyên truyền người lao động nâng cao hiểu biết về lừa đảo trên mạng, về sự đoàn kết và có ý thức góp phần giữ gìn an ninh trật tự… Tôi cho rằng cần phát triển nhân rộng Tổ công nhân tự quản ở những nơi có công nhân ở đông. Bản thân tôi cũng quan tâm giảm tiền điện, nhà trọ giúp người lao động vượt qua khó khăn”, ông Dũng nói.

Mô hình Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ số 1, phường Liên Chiểu đã phát huy hiệu quả trong việc kết nối, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, giúp người lao động cảm thấy an tâm khi an ninh trật tự được đảm bảo. Anh Nguyễn Duy Linh, quê tỉnh Quảng Trị đang thuê trọ ở Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ số 1, phường Liên Chiểu cho biết, khi gặp khó khăn, các thành viên trong tổ tự quản luôn quan tâm giúp đỡ. Khu nhà trọ luôn đảm bảo an ninh trật tự, không xảy ra trộm cắp. Công nhân, lao động khó khăn được giảm tiền thuê nhà trọ, tiền điện nước.

“Khu nhà trọ ở đây bình yên, an ninh được đảm bảo, sạch sẽ thoáng mát. Chú tổ trưởng quan tâm anh em công nhân nhà trọ, có gì khó khăn chú giúp đỡ, hỗ trợ tiền điện, nước cho công nhân, lúc ốm đau thăm hỏi động viên. Ở đây như một gia đình, cuộc sống xa nhà được như vậy quá tuyệt vời", anh Nguyễn Duy Linh chia sẻ.

Phường Liên Chiểu là địa phương có đông công nhân lao động ngoại tỉnh đến lưu trú với 31 tổ công nhân tự quản, gần 7.000 công nhân, lao động. Ban điều hành Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ phường Liên Chiểu đã góp phần tích cực cùng các cấp Công đoàn tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thăm hỏi công nhân khó khăn, công nhân xa quê, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, đoàn kết, nghĩa tình tại các khu nhà trọ.

Ông Lê Trọng Nguyên, Chủ tịch Công đoàn phường Liên Chiểu cho rằng: Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ không chỉ là nơi tập hợp, gắn kết công nhân đang thuê trọ mà là kênh quan trọng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình đời sống, việc làm của người lao động.

“Ban điều hành Tổ công nhân tự quản ở phường Liên Chiểu đã hỗ trợ chính quyền, Đảng ủy trong công tác quản lý hộ khẩu, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương rất tốt. Họ thường xuyên phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố, Công an phường, Công an thành phố tổ chức các đợt tuyên truyền về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ma túy để công nhân khu dân cư cảnh giác, bảo vệ cho chính bản thân mình", ông Lê Trọng Nguyên cho biết.

Đại diện lãnh đạo TP và Liên đoàn Lao động thăm hỏi, trao quà công nhân hoàn cảnh khó khăn tại khu nhà trọ

Thành phố Đà Nẵng có 76 tổ tự quản khu nhà trọ với hơn 11.000 công nhân lao động sinh sống. Mỗi tổ tự quản đều có ban điều hành, gồm đại diện tổ dân phố, công đoàn, công an, chủ nhà trọ và công nhân lao động. Các tổ đã tích cực phối hợp với lực lượng công an cơ sở tuyên truyền, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; các tệ nạn cờ bạc, rượu chè.

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết: Các tổ tự quản khu nhà trọ góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác trong công nhân, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và cung cấp thông tin về những biểu hiện vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự tại khu dân cư.

Theo ông Đại, Đà Nẵng mới sau khi sáp nhập với Quảng Nam, Liên Đoàn Lao động thành phố đang xúc tiến để thành lập các tổ công nhân tự quản khu nhà trọ tại các địa bàn trọng điểm, khu công nghiệp lớn. Mô hình này đã được Thành ủy phê duyệt đề án và là một trong những mô hình dân vận khéo của thành phố Đà Nẵng.