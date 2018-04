Tóm gọn đối tượng móc túi hàng loạt người dân đi lễ hội ở Ninh Bình​

Ngày 24/4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an huyện Hoa Lư vừa tiến hành bắt giữ một đối tượng khi đang trộm cắp tiền, điện thoại của du khách. Đối tượng Đạt cùng tang vật tại cơ quan điều tra (ảnh: Công an Ninh Bình)

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 24/4, tại khu vực Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư (thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư), Công an huyện Hoa Lư đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Tấn Đạt (53 tuổi, trú tại ấp Phú An, xã An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) có hành vi trộm cắp tài sản.

Tại chỗ cơ quan điều tra thu giữ 3 điện thoại di động, 4.529.000 đồng, một số tiền USD, Euro và giấy tờ tuỳ thân.

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Tấn Đạt khai nhận: Do biết tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018 từ ngày 23/4 đến 27/4 và sẽ có rất đông nhân dân và du khách đến thăm quan nên Đạt đã đón xe ô tô từ tỉnh An Giang ra Ninh Bình để trộm cắp tài sản.

Đêm 24/4, lợi dụng thời điểm Khai mạc Lễ hội rất đông nhân dân và du khách đến dự, Đạt đã dùng thủ đoạn chen lấn, xô đẩy đám đông rồi móc ví, điện thoại của người bị hại, khi vừa chiếm đoạt lại số tài sản trên thì bị Tổ công tác của Công an huyện Hoa Lư phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, xác minh và xử lý theo pháp luật./.