Tóm gọn kẻ truy sát “tình cũ” sau 8 giờ lẩn trốn

Liên quan đến vụ thảm sát khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, sáng nay 8/5, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, 21h tối ngày 7/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Can Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh đã bắt giữ đối tượng truy sát khiến 2 người thương vong sau gần 8 giờ lẩn trốn.

Đối tượng Nguyễn Doãn Vạn tại cơ quan điều tra

Đối tượng gây ra vụ truy sát bị lực lượng công an bắt giữ là Nguyễn Doãn Vạn (sinh năm 1967), trú tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.



Trước đó vào lúc 13h chiều 7/5, trên địa bàn tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm 1 người chết và 1 người khác bị thương. Nạn nhân là Trần Thị Lài (sinh năm 1969) bị đối tượng dùng hung khí đâm vào ngực trái được đưa vào Bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng đã tử vong; người bị thương là Nguyễn Văn Báo (sinh năm 1966)- người sống cùng bà Lài, cả 2 đều trú tại tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh.



Sau khi án mạng xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an Thị xã Hồng Lĩnh và các huyện lân cận tập trung huy động lực lượng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, nghi can Nguyễn Doãn Vạn từng có quan hệ tình cảm với bà Lài và hai người có thời gian sống chung với nhau như vợ chồng./.