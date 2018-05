Tổng cục Cảnh sát thông tin về nguyên nhân Phó Cục trưởng C50 tử vong

Trang thông tin điện tử Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an chiều 4/5 phát thông tin cho biết: Tổng cục Cảnh sát, Cục C50 và gia đình thương tiếc báo tin: Đại tá Võ Tuấn Dũng, sinh năm 1963, Phó Cục trưởng Cục C50, đã đột tử lúc 7h30’ ngày 4/5/2018, tại phòng làm việc , trụ sở Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Lễ viếng vào hồi 11h30 ngày 5/5/2018, tại Nhà tang lễ Bệnh viện 198 - Bộ Công an. Lễ truy điệu vào 13h30 cùng ngày; hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, TP. Hà Nội.

Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, nguồn tin của VOV.VN cho biết, cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ đã nhiều lần làm việc với lãnh đạo Cục C50 và 3 lần làm việc với Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng C50.

Thời gian qua, Cục C50 được nhắc tới nhiều khi nguyên Cục trưởng C50, ông Nguyễn Thanh Hóa đã bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bắt giam vì tình nghi ông Hóa liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Cùng liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt giam ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát./.

