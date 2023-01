TP.HCM: Bắt tạm giam một trung úy công an Quận 11 dùng nhục hình làm bị can tử vong

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trung úy Võ Thành Đạt (Đội Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an quận 11) để điều tra về hành vi "Dùng nhục hình" khiến bị can Triệu Quang Bình tử vong.

Theo lời khai của Trung uý Đạt và một số người có liên quan, bị can Bình vi phạm nội quy, gây mất an ninh trật tự khi đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ của Công an quận 11. Do đó, Trung uý Đạt đã sử dụng nhục hình khiến Bình tử vong.

Trước đó, Bình bị Công an quận Bình Thạnh điều tra về tội trộm cắp tài sản. Do dịch Covid-19 nên Công an quận Bình Thạnh đã chuyển Bình đến gửi ở nhà tạm giữ của Công an quận 11.

Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tiếp tục điều tra, làm rõ./.