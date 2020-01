TPHCM khen thưởng nóng Ban chuyên án điều tra vụ cháy tại quận 9

Chiều nay (23/1), tức 29 Tết Canh tý, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đã đến trao thư khen thưởng thăm, động viên và khen thưởng đột xuất đối với Ban chuyên án điều tra vụ cháy nhà nghiêm trọng, làm 5 người tử vong tại phường Phước Long B, quận 9.



Thay mặt lãnh đạo TPHCM, ông Ngô Minh Châu Châu trao số tiền thưởng 90 triệu đồng của Bộ Công an và Thành phố cho 6 đơn vị tham gia phá án, đồng thời biểu dương nỗ lực của toàn Ban chuyên án vì sớm tìm ra thủ phạm của vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Đây là nỗ lực của lực lượng công an để trấn an dư luận, giúp người dân yên tâm đón Tết Nguyên đán.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM trao thư khen, tiền thưởng cho đội phá án.

Đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng công an quận 9, TP.HCM cho biết, lực lượng điều tra gặp rất nhiều khó khăn bởi hung thủ không để lại dấu vết gì, phải lần từ con số 0 để phá án. Nhờ sự hỗ trợ của người dân khi có thông tin cho rằng, căn nhà bị phóng hỏa để “dằn mặt”, cơ quan điều tra đã đưa ra nhiều giả thiết để khoanh vùng đối tượng tình nghi. Nhờ sự nhạy bén và công tác phối hợp nhịp nhàng, trong vòng 14h, ban chuyên án đã tìm ra thủ phạm.

UBND TP cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự và thực hiện các bước tiếp theo để sớm đưa hung thủ ra xét xử trước pháp luật.

Công an TPHCM cũng thông tin chi tiết hơn về diễn biến vụ án này. Theo đó, Nguyễn Hữu Phước, tự Hiền, sinh năm 1982 và gia đình bà Lê Thị Huệ, sinh năm 1950 là hàng xóm, sống ở hẻm 567 Đỗ Xuân Hợp, Khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9. Do gia đình bà Huệ thường ra vào con hẻm nhỏ băng ngang nhà mình nên Phước bực tức. Phước muốn gia đình bà Huệ đi nơi khác ở nên nhiều lần hỏi mua lại nhà nhưng bà Huệ không chịu bán.

Khoảng gần 4h sáng ngày 21/1, Phước tẩm xăng vào vải rồi ném sang nhà bà Huệ. Do trước nhà có 4 chiếc xe máy nên lửa bùng lên nhanh, thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà, khiến bà Huệ và 4 người khác trong gia đình tử vong. Sau khi gây án, Phước mặc áo mưa để qua mặt camera an ninh rồi bỏ chạy./.