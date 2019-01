TPHCM yêu cầu công an có biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm mới

PC_Article_AfterShare_1

Chiều nay (1/11), Công an TPHCM tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ Trưởng Bộ Công an và ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM.

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Công an thành phố đã đấu tranh có hiệu quả, kéo giảm được hoạt động của các loại tội phạm. Năm 2018, công an đã triệt phá 397 băng nhóm, bắt giữ 1.839 tên tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp; điều tra khám phá 3.405 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 3.818 đối tượng.

Các loại án giết người, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích đều được kéo giảm. Riêng đấu tranh với tội phạm về ma túy, năm qua, công an thành phố đã phát hiện, bắt giữ 1.511 vụ với 3.174 đối tượng, thu giữ hàng trăm kg ma túy nhiều chủng loại, 24 khẩu súng và đã khởi tố 1.530 bị can.

Ủy viên bộ chính trị, Thượng tướng Tô Lâm - Bộ Trưởng Bộ Công an trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm.

Theo nhận định của lãnh đạo Công an TPHCM: Dù tội phạm được kiềm chế, kéo giảm nhưng chưa vững chắc; tính chất, cường độ bạo lực gia tăng; người phạm tội có độ tuổi ngày càng trẻ, thể hiện rõ nét tính chuyên nghiệp trong hoạt động; có sự tinh vi, biến thể dần để thích hợp với cơ chế, điều kiện xã hội, đối phó bới các cơ quan chức năng. Cụ thể là vấn nạn cho vay nặng lãi gia tăng, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội và gia tăng tỷ lệ phạm tội.

Dự báo trong năm 2019, tình hình trật tự an toàn xã hội sẽ có những chuyển biến phức tạp, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm về kinh tế, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao....Bên cạnh đó, tình hình trật tự giao thông, đô thị vẫn là khó khăn thách thức, tác động không nhỏ đến trật tự an toàn xã hội của thành phố.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM yêu cầu Công an thành phố, trước mắt tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các nhà hàng, vũ trường, các dịch vụ vui chơi công cộng…

Tập trung triệt phá các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng sử dụng vũ khí “nóng”, tội phạm đâm thuê, chém mướn và đòi nợ thuê, tội phạm công nghệ cao, tội phạm về ma túy, tội phạm có yếu tố nước ngoài.

“Bước sang năm 2019, tình hình khiếu kiện khiếu nại, đồng thời sẽ còn tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự xã hội. Để giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn, CATP cần bám sát chỉ đạo của Bộ Công an của Thành ủy, Ủy ban thành phố, làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình và các phương thức thủ đoạn hoạt của các loại đối tượng để xây dựng các biện pháp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm mới”, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị./.

