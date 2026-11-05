English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trào lưu "đi chùa online": Công an cảnh báo nguy cơ lợi dụng niềm tin để trục lợi

Thứ Năm, 11:03, 05/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo trào lưu "đi chùa online" có thể biến tướng thành các hình thức lợi dụng niềm tin tôn giáo để trục lợi bất chính.

Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin: Đi chùa online hay livestream về chủ đề tâm linh không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn trọng các giá trị văn hóa - tâm linh chính đáng của Nhân dân. Đáng chú ý là nguy cơ biến tướng hoạt động này thành hình thức lợi dụng niềm tin tâm linh để kêu gọi quà tặng, thu lợi bất chính.

trao luu di chua online cong an canh bao nguy co loi dung niem tin de truc loi hinh anh 1
(Ảnh minh họa: Công an cung cấp)

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một số phiên livestream với chủ đề “đi chùa online” có nguy cơ biến tướng hoạt động này thành hình thức lợi dụng niềm tin tâm linh để kêu gọi quà tặng, thu lợi bất chính với một số hình thức như: 

- Yêu cầu người xem tặng quà ảo để nhân vật thực hiện các hành động như thắp hương, quỳ lạy, lễ Phật, gõ mõ, tụng kinh hoặc cầu nguyện theo yêu cầu.

- Gắn việc tặng quà với lời hứa hẹn về phước báu, công đức, tài lộc, bình an, may mắn hoặc khả năng được Phật độ trì.

- Tổ chức xin xăm, bói toán, giải hạn, cầu tài, cầu lộc hoặc đưa ra những lời phán đoán về vận mệnh để kích thích người xem chuyển quà, chuyển tiền.

- Biến các nghi thức tôn giáo, tín ngưỡng thành công cụ tạo tương tác, câu lượt xem, kích thích tâm lý đám đông và khai thác lòng tin của người khác nhằm mục đích thương mại.

Theo lực lượng chức năng, người dân, người dùng mạng xã hội cần hiểu rõ các quy định của pháp luật về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, việc sử dụng hình ảnh Đức Phật, cơ sở thờ tự, nghi lễ tôn giáo để câu kéo quà tặng, mua vui phản cảm hoặc thực hiện các hành vi thiếu tôn kính có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống văn hóa, tinh thần và sự tôn nghiêm của tôn giáo.

Việc tổ chức trò chơi có yếu tố được thua bằng tiền hoặc hiện vật, phụ thuộc vào kết quả may rủi và có dấu hiệu đánh bạc cần được đặc biệt lưu ý, bởi có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý theo quy định. Các hoạt động bói toán, mê tín dị đoan nhằm thu lợi có thể bị xử lý vi phạm hành chính; trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng lợi dụng không gian mạng trục lợi tâm linh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo:

- Đối với người livestream: Không lợi dụng niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng để kêu gọi quà tặng, quyên góp hoặc thu tiền bằng những lời hứa hẹn về công đức, phước báu, tài lộc, giải hạn hay cầu nguyện linh nghiệm. Không biến hình ảnh, nghi lễ tôn giáo thành công cụ kinh doanh phản cảm.

- Đối với người xem: Cần tỉnh táo trước những lời mời gọi như “tặng quà để tích công đức”, “tặng quà để được cầu an”, “tặng quà để cầu tài lộc, bình an”. Không chuyển tiền, tặng quà vì tin vào những lời cam kết tâm linh không có căn cứ.

- Đối với người dùng mạng xã hội: Không cổ súy, tiếp tay, chia sẻ hoặc tham gia các hoạt động có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cần lưu giữ thông tin, bằng chứng và phản ánh đến cơ quan Công an có thẩm quyền.

- Đối với người quản trị các nền tảng, cộng đồng trực tuyến: Cần chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nội dung có dấu hiệu vi phạm theo quy định pháp luật và chính sách của nền tảng.

Trọng Phú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt tạm giam 2 cổ đông của công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 52 tỷ đồng
Bắt tạm giam 2 cổ đông của công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 52 tỷ đồng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam hai cổ đông của công ty Ô Cấp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến việc huy động vốn, chuyển nhượng nền đất tại dự án, chiếm đoạt gần 52 tỷ đồng.

Bắt tạm giam 2 cổ đông của công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 52 tỷ đồng

Bắt tạm giam 2 cổ đông của công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 52 tỷ đồng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam hai cổ đông của công ty Ô Cấp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến việc huy động vốn, chuyển nhượng nền đất tại dự án, chiếm đoạt gần 52 tỷ đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục nạn nhân
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục nạn nhân

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một phụ nữ để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục nạn nhân

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục nạn nhân

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một phụ nữ để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ Nguyễn Văn Tịnh (SN 1990, trú thôn Hòa Vang 3, xã Hưng Lộc, TP Huế), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ Nguyễn Văn Tịnh (SN 1990, trú thôn Hòa Vang 3, xã Hưng Lộc, TP Huế), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật