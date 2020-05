Trao trả 8 đối tượng bị truy nã cho công an Trung Quốc

Công an thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) và các đơn vị chức năng vừa bàn giao 8 đối tượng người Trung Quốc bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc qua mạng cho Cục Công an thành phố Đông Hưng (Trung Quốc).



Bàn giao 8 đối tượng truy nã người Trung Quốc cho Cục Công an thành phố Đông Hưng, Trung Quốc. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Trước đó, lực lượng Công an thành phố Móng Cái kiểm tra hành chính nhà nghỉ Thế Thành, tại số 8 phố Triều Dương, phường Trần Phú (thành phố Móng Cái) phát hiện 8 đối tượng gồm: Wu Qing Rong (SN 1996, trú tại khu Giang Châu, thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây); Shen Chun Sheng và Shen Chan Zhan (cùng SN 1981, trú tại thôn Cửu Khê, trấn Quang Kiều, thị xã Nam An, tỉnh Phúc Kiến); Guo Tian Fu (SN 1992) và Guo Bing Gun (SN 1981, trú tại thôn Bồng Đảo, trấn Bồng Hoa, thị xã Nam An, tỉnh Phúc Kiến); Zhang Qiu Lin (SN 1992) và Zhang Qiu Shen (SN 1989, trú tại số 4, đồn Lục Trạm, thôn Na Liên, huyện Điền Đông, thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây); Chen Chen Le (SN 1996, trú tại khu Tây Hương, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây).



Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 48 điện thoại di động, 4 máy tính xách tay, 14 máy POS, 10 thẻ ngân hàng Trung Quốc, 48 thẻ sim điện thoại Trung Quốc chưa qua sử dụng. Các đối tượng không xuất trình được thị thực còn thời hạn và khai nhận đều nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ đầu năm 2020 với mục đích du lịch, sau đó bị kẹt do dịch Covid -19.



Tuy nhiên, qua trao đổi với Cục Công an thành phố Đông Hưng (Trung Quốc), Công an thành phố Móng Cái xác định số người này đều có lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc qua mạng Internet./.