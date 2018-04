Trích xuất camera bắt 2 nhóm hỗn chiến bằng súng, mã tấu ở TPHCM

Liên quan đến vụ nhóm thanh niên xách dao, mã tấu chém nhau loạn xạ trên đường Hoàng Sa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, sáng 23/4, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP HCM tiếp tục triệu tập hàng loạt người liên quan hai nhóm giang hồ gây ra cuộc ẩu đả ở đường Trường Sa (quận 3). Ít nhất 5 người đã bị tạm giữ. Trong ảnh, hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh Dân trí) Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vụ hỗn chiến xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm đá gà. Trong ảnh, hàng chục giang hồ cầm mã tấu chạy trên đường. (Ảnh Zing) Cơ quan điều tra bác bỏ thông tin đây là cuộc tranh giành địa bàn làm ăn của các băng nhóm giang hồ Hải Phòng. Trong ảnh, hàng chục thanh niên tham gia vụ hỗn chiến. (Ảnh: Vnexpress) Trước đó, khoảng 17h ngày (22/4), nhiều người dân sống trên đường Trường Sa, đoạn gần cầu Lê Văn Sỹ (phường 14, quận 3) hốt hoảng khi nghe tiếng la ó, đuổi chém nhau giữa 2 nhóm thanh niên. Vụ việc khiến nhiều người tham gia giao thông hoảng sợ. Trong ảnh, các thanh niên cầm theo mã tấu và kiếm tham gia vụ ẩu đả. (Ảnh; Vnexpress) Sau khi 2 băng nhóm rút đi, người dân mới dám chạy ra xem. Theo một số nhân chứng, vụ hỗn chiến khiến nhiều người thuộc 2 nhóm bị thương. Trong ảnh, cảnh sát điều tra tại hiện trường. (Ảnh: Vnexpress) Vụ việc xảy ra ở đường Trường Sa (phường 14, quận 3, TP.HCM). (Ảnh: Google Maps) Ngay sau cuộc hỗn chiến chiều tối (22/4), Phòng cảnh sát hình sự và Công an quận 3 đã thu thập nhiều bằng chứng, trích xuất hàng loạt camera an ninh xung quanh khu vực... truy bắt những người tham gia ẩu đả. Trong ảnh, công an khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Zing) Theo cơ quan CSĐT, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc đá gà ăn tiền tại con hẻm đường Trần Văn Đang (phường 11, quận 3) gần đó, giữa nhóm Trần Thế Toàn và người tên Sang "Ngọ". (Ảnh: Dân trí) Trong cuộc sát phạt ăn thua chỉ 1-2 triệu đồng, trọng tài đã xử hoà hai bên nhưng Toàn cho mình là người thắng. Anh ta lớn tiếng chửi khiến Sang tức giận, thách thức. Trong ảnh, những nhà dân gần hiện trường đóng kín cửa. (Ảnh: Dân trí) Chiều 22/4, Toàn gọi anh em, bạn bè khoảng hơn 10 người mang mã tấu và súng bắn đạn bi, kêu Sang ra đường Trường Sa (đoạn giao với Lê Văn Sỹ, thuộc phường 14, quận 3) "nói chuyện". Riêng Toàn mang ghế ra khu vực gần đấy ngồi quan sát. Một lúc sau gần 20 người của Sang kéo đến. Chúng đeo khẩu trang, cầm đao, mã tấu... lao vào nhóm Toàn. Trong ảnh, nhiều người dân 1 phen hoảng sợ. (Ảnh: Soha) Tại hiện trường cuộc hỗn chiến, những tiếng hô tấn công, đuổi chém nhau; tiếng súng, vũ khí va chạm... gây náo loạn cả khu vực. Những nhà dân gần hiện trường đóng kín cửa, người đi đường hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. Trong ảnh, toàn bộ vụ hỗn chiến được camera hành trình của một ô tô thu lại được. (Ảnh: Vinh Quang) Vụ hỗn chiến kéo dài hơn 10 phút khiến nhiều người bị thương, trong đó một đàn em của Sang Ngọ bị trúng đạn bi. Tất cả được hai nhóm đưa khỏi khu vực trước khi cảnh sát đến. Trong ảnh, Công an đến hiện trường vụ việc. (Ảnh: Soha) 54c257e9318038ce8f28f2098b802bfe/5ae04ec2/2018_04_23/OcOoJQmvxWteVAro2PZA/video1524465784_4.mp4

