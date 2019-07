Hôm nay (2/7), Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục An ninh kinh tế đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ; qua đó, có nhiều báo cáo tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh kinh tế, nhất là những vấn đề nóng, bất cập, tồn tại yếu kém trên các lĩnh vực ngân hàng, dầu khí, giao thông, thương mại, những bất cập trong cơ chế, chính sách về kinh tế...; được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng An ninh kinh tế khẩn trương rà soát toàn bộ các vấn đề liên quan đến an ninh kinh tế nổi lên, đề ra những nhiệm vụ cụ thể, tập trung lực lượng, biện pháp thực hiện hiệu quả…

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu lực lượng An ninh kinh tế cả nước phát huy tính chủ động, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ an ninh kinh tế; tập trung đổi mới tư duy, biện pháp bảo đảm an ninh kinh tế; chủ động phát hiện các dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực gây thất thoát tài sản Nhà nước; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng An ninh kinh tế trong phòng ngừa, phát hiện các dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực...