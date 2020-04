Triển khai kế hoạch phòng chống đua xe trái phép trên toàn quốc

Lợi dụng việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19, một số đối tượng thanh, thiếu niên đã tụ tập, điều khiển mô tô, xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự công cộng, gây bức xúc trong dư luận và thương vong cho cán bộ, chiến sỹ Công an khi làm nhiệm vụ. Để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng trên, Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch phòng, chống đua xe trái phép.

Lực lượng Công an sẽ xử lý nghiêm các đối tượng đua xe trái phép. Ảnh minh họa

Theo đó, Cảnh sát giao thông là lực lượng thường trực, phối hợp với Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự - phản ứng nhanh, Cảnh sát hình sự, Công an cơ sở... tổ chức lực lượng thường xuyên và đột xuất tuần tra lưu động trên những tuyến đường hoặc chốt tại những khu vực trọng điểm theo phương án đã duyệt, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn đua xe trái phép. Sử dụng có hiệu quả hệ thống giám sát, xử lý vi phạm qua hình ảnh, để xử lý các đối tượng vi phạm; tiếp nhận hình ảnh vi phạm do các tổ chức và cá nhân cung cấp để làm rõ và xử lý...

Đồng thời, lực lượng Công an cũng tiến hành rà soát các đối tượng đang có biểu hiện hoạt động hoặc đã có tiền án, tiền sự về đua xe trái phép để tiến hành các biện pháp quản lý hiệu quả. Thông qua hoạt động nghiệp vụ, kịp thời phát hiện các đối tượng cầm đầu, lôi kéo tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng để có biện pháp ngăn chặn; bố trí lực lượng ghi hình các vụ đua xe trái phép, các đối tượng gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ... để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Công an bố trí lực lượng chốt chặn các nút giao thông trọng điểm, bắt giữ các đối tượng đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, giải tán đám đông tụ tập gây rối trật tự công cộng. Thực hiện điều tra, giải quyết và áp dụng thủ tục rút gọn để nhanh chóng truy tố, xét xử nghiêm những đối tượng đua xe, tổ chức và cổ vũ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật; đề nghị xét xử lưu động ngay tại địa bàn một số vụ điển hình nhằm răn đe, giáo dục chung.

Với địa bàn trọng điểm, các lực lượng như: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Công an các quận, huyện… phối hợp chặt chẽ để đấu tranh phòng ngừa hiệu quả. Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác phát động và xây dựng phong trào quần chúng nhân dân ở cơ sở để phản đối, lên án các đối tượng có hành vi đua xe trái phép, tụ tập cổ vũ, kích động cho đua xe. Động viên quần chúng tích cực giúp đỡ cơ quan Công an, chính quyền phát hiện, quản lý, giáo dục và xử lý các đối tượng cố tình vi phạm./.