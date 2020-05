Triệt phá 2 ổ nhóm mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh

Chiều nay (29/5), lãnh đạo thành phố Hải Phòng tổ chức khen thưởng đột xuất các tổ công tác Công an thành phố có thành tích triệt xóa 2 ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ tỉnh ngoài vào Hải Phòng tiêu thụ.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phát hiện nhóm đối tượng chuyên vận chuyển ma túy từ các địa phương khác về Hải Phòng tiêu thụ. Xác định nhóm này gồm 4 đối tượng, do Nguyễn Nhật Cường (thường trú tại số 420 Chợ Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng) cầm đầu, thường sử dụng 2 xe ô tô giống nhau (BKS chỉ khác 2 số cuối là 82 và 28) để chuyển ma túy.

Vào lúc 10h ngày 29/5, tại Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận huyện An Lão, Hải Phòng, tổ công tác đã bắt quả tang 2 đối tượng của nhóm này gồm: Bùi Đăng Tài (SN 1992, trú tại số 320 Trần Hưng Đạo, phường An Lưu, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và Phùng Văn Tuấn (SN 1984, ở xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) có hành vi vận chuyển ma túy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Nhật Cường, lực lượng chức năng thu giữ tang 1 khẩu súng (dạng súng Colt), 77 viên đạn; 1 xe ô tô và một số tang vật có liên quan.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 (Công an thành phố Hải Phòng) kết hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển) và Công an huyện Vĩnh Bảo cũng phát hiện một nhóm đối tượng, thu giữ 2678,29 gam ma túy đá, 2 xe ô tô, 4 điện thoại di động và một số giấy tờ có liên quan.

Hiện, Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án này./.